‘김건희 금품 제공’ 윤영호, 징역 1년 2개월 선고
김건희 여사와 국민의힘 권성동 의원에게 통일교 현안 해결을 청탁하며 금품을 건넨 혐의 등으로 기소된 윤영호 전 통일교 세계본부장이 1심에서 실형을 선고받았다.
서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 28일 업무상 횡령, 정치자금법 위반, 청탁금지법 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 윤 전 본부장에게 총 징역 1년 2개월을 선고했다.
재판부는 정치자금법 위반 혐의에는 징역 8개월을, 업무상 횡령 및 청탁금지법 위반 혐의에는 징역 6개월을 각각 선고했다. 다만 윤 전 본부장이 한학자 총재의 원정도박 관련 경찰 수사 정보를 입수해 증거를 인멸했다는 혐의에 대해서는 특검법상 수사 대상에 포함되지 않는다고 판단해 공소 기각했다. 민중기 특별검사팀은 지난달 윤 전 본부장에게 징역 4년을 구형한 바 있다.
재판부는 “피고인은 통일교의 자금력 앞세워 대통령의 최측근인 김 여사와 권성동 의원에게 고액 금품을 제공했으며, 그 과정에서 통일교 자금을 횡령했다”고 지적했다.
이어 “청탁의 실현 여부와 무관하게 범행 자체만으로 국가 정책의 공정한 집행에 대한 국민 신뢰가 침해됐다”고 양형 이유를 설명했다.
재판부는 윤 전 본부장이 관련 재판의 증인으로 출석해 사실대로 진술하며 실체적 진실을 밝히는 데 기여한 점, 개인적인 사익보다는 교단의 교세와 영향력 확장을 위해 범행을 저지른 점 등을 참작해 형량을 결정했다고 덧붙였다.
윤 전 본부장은 2022년 건진법사 전성배 씨를 통해 김 여사에게 그라프 다이아몬드 목걸이와 샤넬 가방 등 수차례에 걸쳐 금품을 제공한 혐의를 받는다.
그는 이를 대가로 ‘캄보디아 메콩강 개발사업 지원’, ‘통일교의 YTN 인수’, ‘유엔 제5사무국 한국 유치’, ‘대통령 취임식 초청’ 등 교단의 주요 현안 해결을 청탁했다는 의혹을 받았다.
또한 2021년부터 2024년까지 교단 행사 지원 등을 목적으로 권성동 의원 등 정치권 인사들에게 불법 정치자금을 건넨 혐의도 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
