시사 전체기사

북미 겨냥하는 LX하우시스, 최대 규모 바닥재 전시회 ‘tise 2026’ 참가

입력:2026-01-28 15:24
공유하기
글자 크기 조정
노진서 LX하우시스 사장(가운데)이 미국 라스베이거스에서 열리고 있는 'tise 2026' 전시회에 참가한 LX하우시스 전시관을 살펴보고 있다. LX하우시스 제공

LX하우시스가 글로벌 최대 규모 바닥재 시장인 북미지역 공략에 속도를 높이고 있다.

LX하우시스는 27~29일(현지시간) 3일간 미국 라스베이거스에서 열리고 있는 북미지역 최대 규모 바닥재 전시회인 ‘tise(The International Surface Event) 2026’에 참가했다고 28일 밝혔다. tise는 매년 전 세계 700여개 건축자재 기업이 참가하는 바닥재 산업 전시회로, 노진서 LX하우시스 사장도 현장을 방문해 LX하우시스 전시관을 둘러봤다.

LX하우시스는 이번 전시회에서 ‘공간 체험존’과 ‘신기술 체험존’ 등 참가자들의 체험에 초점을 맞춘 공간을 마련했다. 공간 체험존은 실제 주거 공간과 상 공간 실내를 4개의 공간에 그대로 구현했고, 신기술 체험존에서는 자체 개발한 무광·소음저감·치수안정성(환경변화에도 치수나 형상이 변하지 않는 성질) 등 차별화된 신기술을 직접 확인할 수 있도록 했다.

전시 공간에 따라 현지 주거환경에 최적화된 LVT(럭셔리비닐타일) 바닥재 신제품을 비롯해 학교, 사무실, 실내경기장에 적용되는 높은 내구성을 갖춘 상 공간용 시트바닥재 등을 다양하게 선보여 방문객들의 눈길을 끌었다. 특히 무광 기술로 자연스러운 나뭇결 디자인을 실제처럼 구현한 LVT 바닥재 ‘포레스트퓨전’이 큰 관심을 받았다.

LX하우시스 관계자는 “이번 tise 전시회는 LX하우시스만의 독보적인 기술력과 디자인 경쟁력을 북미시장에 널리 알릴 수 있는 기회가 될 것으로 생각한다”며 “앞으로도 북미지역 현지 최신 라이프스타일에 맞는 맞춤형 바닥재 제품을 지속 선보이며 시장점유율을 늘려나갈 것”이라고 말했다.

정진영 기자 young@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“검이불루 화이불치”…김건희 판사의 ‘일침’, 무슨 뜻?
이 대통령 “설탕, 담배처럼 세금 매겨 공공의료에 쓰자”
비트코인 410억원어치 분실한 검찰…내부감찰 착수
2030 젊은층 췌장암 원인은 ‘이것’…방치했다간 위험 2배
‘두쫀쿠’ 내걸자 하루 헌혈 2.3배 늘어…“이 정도일 줄이야”
[속보] ‘외출제한 위반’ 조두순, 징역 8개월·치료감호
이제 스벅서도 ‘두쫀쿠’ 판다…원재료 가격 상승 우려도
‘脫 엔비디아’ MS도 자체 AI칩 출시… SK하이닉스, HBM 단독 공급
국민일보 신문구독