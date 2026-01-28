북미 겨냥하는 LX하우시스, 최대 규모 바닥재 전시회 ‘tise 2026’ 참가
LX하우시스가 글로벌 최대 규모 바닥재 시장인 북미지역 공략에 속도를 높이고 있다.
LX하우시스는 27~29일(현지시간) 3일간 미국 라스베이거스에서 열리고 있는 북미지역 최대 규모 바닥재 전시회인 ‘tise(The International Surface Event) 2026’에 참가했다고 28일 밝혔다. tise는 매년 전 세계 700여개 건축자재 기업이 참가하는 바닥재 산업 전시회로, 노진서 LX하우시스 사장도 현장을 방문해 LX하우시스 전시관을 둘러봤다.
LX하우시스는 이번 전시회에서 ‘공간 체험존’과 ‘신기술 체험존’ 등 참가자들의 체험에 초점을 맞춘 공간을 마련했다. 공간 체험존은 실제 주거 공간과 상 공간 실내를 4개의 공간에 그대로 구현했고, 신기술 체험존에서는 자체 개발한 무광·소음저감·치수안정성(환경변화에도 치수나 형상이 변하지 않는 성질) 등 차별화된 신기술을 직접 확인할 수 있도록 했다.
전시 공간에 따라 현지 주거환경에 최적화된 LVT(럭셔리비닐타일) 바닥재 신제품을 비롯해 학교, 사무실, 실내경기장에 적용되는 높은 내구성을 갖춘 상 공간용 시트바닥재 등을 다양하게 선보여 방문객들의 눈길을 끌었다. 특히 무광 기술로 자연스러운 나뭇결 디자인을 실제처럼 구현한 LVT 바닥재 ‘포레스트퓨전’이 큰 관심을 받았다.
LX하우시스 관계자는 “이번 tise 전시회는 LX하우시스만의 독보적인 기술력과 디자인 경쟁력을 북미시장에 널리 알릴 수 있는 기회가 될 것으로 생각한다”며 “앞으로도 북미지역 현지 최신 라이프스타일에 맞는 맞춤형 바닥재 제품을 지속 선보이며 시장점유율을 늘려나갈 것”이라고 말했다.
