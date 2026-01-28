사상 첫 金 노리는 여자컬링 “코르티나에 침 발라놨어요”

여자컬링 대표팀이 지난 27일 충북 진천선수촌 컬링장에서 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 김은지, 설예은, 김수지, 김민지, 설예지. 연합뉴스 스킵 김은지와 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지

(왼쪽부터) 설예은, 김은지, 김수지가 지난 27일 충북 진천선수촌 컬링장에서 훈련을 하고 있다. 연합뉴스

범대륙컬링선수권과 그랜드슬램 내셔널 대회에서 단숨에 정상에 올랐다. 지난해 2월 하얼빈 아시안게임에선 예선 8경기, 준결승, 결승까지 10전 전승을 거두며 ‘퍼펙트 우승’을 거뒀다.

김수지는 “상대에 대해선 크게 생각하지 않으려고 한다. 우리가 긴 경기 시간 동안 얼마나 집중해서 아이스를 파악하느냐가 중요하다”고 말했다.

대표팀의 얼굴엔 긴장감 대신 웃음이 흘러넘쳤다.

대회가 끝나면 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연하고 싶다고도 했다.