로봇이 선별하고 포장한다…경남농기원, 자동화 로봇 개발
경남도는 지역의 대표적인 농특산품인 단감을 자동으로 선별하고 포장하는 자동화 로봇을 개발했다고 28일 밝혔다.
경남농업기술원은 지난 27일 창원시 상림엠에스피에서 ‘단감 로봇 선별 및 포장 자동화 시스템 현장 연시회’를 열었다.
단감 선별·포장 공정 자동화 기술을 현장에서 시연하고, 현장 적용 가능성과 활용 방안을 논의했다. 비전센서와 델타로봇을 활용한 단감 자동 선별 기술과 로봇팔 기반 포장 공정이 소개됐다. 실제 단감을 투입한 시연을 통해 공정 안정성과 현장 적용 가능성도 확인했다.
이 시스템은 2024~2025년까지 경남농업기술원과 창원대학교, 상림엠에스피가 공동 개발했다. 비전센서 기반 자동 선별과 로봇 기반 포장, 통합제어 시스템을 적용해 인력 의존도가 높은 기존 선별 공정의 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.
김태엽 경남농기원 연구사는 “로봇 기반 단감 선별·포장 기술의 현장 적용 가능성을 확인했다”며 “현장 의견을 반영해 기술을 보완하고 단감 산업의 노동력 절감과 경쟁력 강화를 위한 기술을 확산시키겠다”고 말했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
