김건희 측 “알선수재 항소 검토…특검 위법수사 책임져야”
1심 법원이 김건희 여사에게 징역 1년 8개월을 선고하자 김 여사 측 변호인단이 “알선수재죄 형이 다소 높게 나왔지만 항소 등을 검토해서 어떻게 할지 결정해 보겠다”며 “이번 판결 결과는 정치 권력이 수사에 개입하면 어떠한 결과를 초래하는지 잘 보여준 것”이라고 말했다.
김 여사 측 최지우 변호사는 28일 선고 이후 서울중앙지법 앞에서 기자들과 만나 “오로지 법과 양심에 따라 독립해 재판을 해 주신 재판부에 깊은 감사의 말씀을 먼저 드린다”며 이같이 밝혔다.
이어 “민중기 특별검사팀에서는 매우 많은 강압 수사, 위법수사가 있었는데 이제는 그런 위법수사에 대해서 책임을 져야 할 시간이라고 생각한다”며 “이재명 대통령께서 법원에서 무죄 판결을 하면 검찰이 잘못 기소를 한 것이지 왜 항소를 해서 다투냐고 말씀을 하신 적 있다. 이 말씀이 모든 국민에게 공정하게 적용이 됐으면 좋겠다”고 강조했다.
그러면서 “무죄가 난 부분에 대해서는 특검에서도 조속히 항소 포기를 해야 하지 않나 이런 생각을 한다”고 덧붙였다.
서울중앙지법 형사27부(부장판사 우인성)는 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 등을 받는 김 여사에게 징역 1년 8개월을 선고하고 그라프 목걸이 몰수와 1280만원을 추징했다.
앞서 민중기 특별검사팀은 김 여사에게 징역 15년에 벌금 20억원, 추징금 9억4800여만원을 구형했다. 그러나 재판부는 세 혐의 중 자본시장법 위반, 정치자금법 위반은 무죄로 판단했다. 알선수재 혐의에 대해서만 유죄로 본 것이다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사