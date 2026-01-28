시사 전체기사

김건희 측 “알선수재 항소 검토…특검 위법수사 책임져야”

입력:2026-01-28 15:08
수정:2026-01-28 16:07
김건희 여사의 자본시장법·정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의 사건의 선고 공판이 열린 28일 서울 용산구 서울역 대합실에서 시민들이 관련 뉴스를 지켜보고 있다. 연합뉴스

1심 법원이 김건희 여사에게 징역 1년 8개월을 선고하자 김 여사 측 변호인단이 “알선수재죄 형이 다소 높게 나왔지만 항소 등을 검토해서 어떻게 할지 결정해 보겠다”며 “이번 판결 결과는 정치 권력이 수사에 개입하면 어떠한 결과를 초래하는지 잘 보여준 것”이라고 말했다.

김 여사 측 최지우 변호사는 28일 선고 이후 서울중앙지법 앞에서 기자들과 만나 “오로지 법과 양심에 따라 독립해 재판을 해 주신 재판부에 깊은 감사의 말씀을 먼저 드린다”며 이같이 밝혔다.

이어 “민중기 특별검사팀에서는 매우 많은 강압 수사, 위법수사가 있었는데 이제는 그런 위법수사에 대해서 책임을 져야 할 시간이라고 생각한다”며 “이재명 대통령께서 법원에서 무죄 판결을 하면 검찰이 잘못 기소를 한 것이지 왜 항소를 해서 다투냐고 말씀을 하신 적 있다. 이 말씀이 모든 국민에게 공정하게 적용이 됐으면 좋겠다”고 강조했다.

그러면서 “무죄가 난 부분에 대해서는 특검에서도 조속히 항소 포기를 해야 하지 않나 이런 생각을 한다”고 덧붙였다.

서울중앙지법 형사27부(부장판사 우인성)는 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 등을 받는 김 여사에게 징역 1년 8개월을 선고하고 그라프 목걸이 몰수와 1280만원을 추징했다.

앞서 민중기 특별검사팀은 김 여사에게 징역 15년에 벌금 20억원, 추징금 9억4800여만원을 구형했다. 그러나 재판부는 세 혐의 중 자본시장법 위반, 정치자금법 위반은 무죄로 판단했다. 알선수재 혐의에 대해서만 유죄로 본 것이다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

