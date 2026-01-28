여수서 1억원대 공무원 사칭 대리 구매 사기 발생
전남 여수에서 공무원을 사칭한 1억원대 물품 대리 구매 사기가 발생했다.
28일 여수경찰서와 여수시에 따르면 가게를 운영하는 A씨(62)는 여수시 회계과 직원을 사칭한 B씨로부터 사기 피해를 입었다며 지난 24일 경찰에 신고했다.
B씨는 공용 물품을 대신 구매해주면 구매대금과 함께 수수료를 주겠다고 접근했다.
위조한 명함과 공문서를 제시하고 실제 몇 차례 소액 거래를 진행하며 A씨의 신뢰를 쌓았다.
이후 B씨는 A씨에게 1억원 상당의 심장 제세동기 대리 구매를 요청하고, “24일 회계과로 오면 밥을 사겠다”고 했다.
A씨는 23일 B씨가 남긴 계좌로 1억원을 송금했으나, 다음 날 B씨를 만나기 위해 여수시청을 찾았다가 수상함을 느껴 경찰에 신고했다.
여수에서는 지난해 11월에도 문화예술과 직원을 사칭해 불꽃축제 음료 대리 구매를 요구, 김밥집 주인이 600만원 피해를 입은 사례가 있었다.
최근에는 복지사업, 환경, 안전, 사무실 이전 등 내부 업무 정보까지 범죄에 악용되는 것으로 알려졌다.
여수시는 A씨 외에도 가구점 운영자가 비슷한 사례를 문의하는 등 동종 사기 시도가 더 있었던 것으로 보고, 28일 보도자료를 내 주의를 당부했다.
여수시 관계자는 “공무원은 어떤 경우에도 대리 구매나 개인 계좌 송금을 요구하지 않는다”며 “의심스러운 요구가 있으면 반드시 해당 부서에 확인하고, 경찰에 신고해 달라”고 강조했다.
