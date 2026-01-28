김동연, 주 4.5일제 시범기업 방문…“경기도 지원 계속”
“주 4.5일제, 삶과 생산성 함께 바꾸는 사회적 나비효과 되길”
김동연 경기도지사는 28일 구리시의 주 4.5일제 시범사업 참여 기업을 찾아 “주 4.5일제가 나비효과처럼 우리 사회를 긍정적으로 바꾸는 계기가 되길 바란다”며 제도의 지속 확대와 적극 지원 의지를 밝혔다.
김 지사는 이날 민생경제 현장투어 ‘달달버스’ 마지막 일정으로 구리시에 위치한 ㈜3에스컴퍼니를 방문해 임직원들과 간담회를 갖고, 주 4.5일제 도입 성과와 현장 의견을 청취했다.
그는 “경기도가 작년부터 야심차게 추진한 4.5일제를 국민주권정부가 전국 정책으로 확대한 만큼, 현장에서 삶의 질과 생산성이 함께 높아지는 성과를 보여주는 것이 중요하다”며 “경기도가 끝까지 지원하겠다”고 말했다.
㈜3에스컴퍼니는 인테리어 철거 공사 및 관련 서비스를 수행하는 기업으로, 지난해 6월 경기도 주 4.5일제 시범사업에 참여해 격주 주4일제와 일부 직원 대상 주 32~35시간제를 혼합 운영하고 있다. 전체 직원 24명 가운데 20~30대 청년층이 38%, 여성 비율이 54%로 청년·여성 고용 비중이 높은 것이 특징이다.
기업 측에 따르면 제도 도입 이후 채용 지원자는 기존 17명에서 182명으로 10배 이상 증가했으며, 학사 이상 고학력 지원자 비율도 늘어 우수 인재 유입 효과가 나타났다.
직원 대상 설문조사에서도 직무 몰입도는 87점에서 91점으로, 일·생활 균형은 67점에서 69점으로, 전반적인 삶의 만족도는 56점에서 60점으로 각각 상승했다.
간담회에 참석한 직원들도 제도 도입에 대한 만족감을 드러냈다. 강보경 사원은 “금요일 근무시간 단축 공고를 보고 지원을 결심했다”며 “일과 삶을 함께 존중하는 회사에서 일하게 돼 자부심을 느낀다”고 말했다.
최원희 주임은 “격주 금요일 휴무 덕분에 아이 체험학습에 함께할 수 있어 큰 도움이 된다”고 했고, 손성봉 이사는 “업무 집중도가 높아지면서 불필요한 시간과 절차를 줄일 수 있었다”고 설명했다.
신기철 대표는 “직원들이 오래 일할 수 있는 환경을 만드는 것이 목표”라며 “주 4.5일제를 지속할 수 있도록 사회적 관심과 지원을 부탁드린다”고 말했다.
김 지사는 “도정을 운영하며 가장 중점을 둔 가치는 사람”이라며 “노동자가 행복해야 생산성이 올라가고, 남녀 평등과 가사 분담 같은 사회적 가치도 함께 실현된다. 주 4.5일제가 그런 변화를 이끄는 출발점이 되길 바란다”고 강조했다.
경기도 주 4.5일제 시범사업에는 올해 1월 기준 도내 기업 98곳과 공공기관 1곳 등 총 99개 기관이 참여하고 있다. 경기도는 오는 2월 25일부터 3월 27일까지 2026년 참여 기업을 모집하며, 노동시간 단축 유형에 따라 임금 보전과 근태관리시스템 구축, 컨설팅 등을 지원한다. 올해부터는 신규 고용 시 월 최대 80만원을 지원하는 ‘신규 고용 장려금’도 새롭게 도입했다.
구리=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사