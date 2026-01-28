김대영 비나우 대표, 인하대병원 심장내과 발전기금 1억원 기탁
인하대병원은 김대영 비나우 대표가 병원 심장내과 발전을 위한 기금 1억원을 전달했다고 28일 밝혔다.
김 대표는 필수의료 분야인 심혈관질환 진료체계 개선을 위해 이번 기탁을 결심했다. 최근 몇 해 동안 서울아산병원 어린이병원 1억원 후원, 성동구청 겨울나기 성금 1억원 후원 등 규모가 큰 나눔 활동을 펼쳐오고 있다.
김 대표가 이끌고 있는 비나우는 2018년 8월 설립된 글로벌 뷰티 종합기업이다. 지난 2024년 매출 2700억원을 달성하는 등 꾸준히 성장하며 주식시장 상장을 추진 중이다. 또한 ‘좋은 일자리 기업’ ‘최고 일자리 기업’에 선정되는 등 채용·복지·인사정책에서도 강점을 나타내고 있다.
김 대표는 “인하대병원의 최성환 심장내과 교수를 통해 필수의료 분야인 심장내과가 처한 현실적 어려움을 알게 돼 후원을 결심했으며 생명을 살리는 일에 기여할 수 있어 영광”이라고 말했다.
신성희 인하대병원 심장내과 과장은 “김 대표의 기금은 소외되고 있는 심장 분야의 미래를 책임질 후학을 양성하고 의료 현장을 지키는 데 매우 소중한 자산이 될 것이다”고 화답했다.
이택 인하대학교 의료원장(인하대병원장)은 “우리 병원이 생명을 지키는 최후의 보루 역할을 하는 데 큰 힘이 될 것이며 기업 대표로서 사회적 책임을 다하는 뜻깊은 후원에 감사드린다”고 강조했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
