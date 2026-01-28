대구교육청 공무원노조 ‘행정통합 신중론’ 목소리
대구시교육청 공무원노동조합이 28일 대구경북 행정통합에 대해 신중하게 접근할 것을 촉구하는 성명서를 발표했다.
노조는 “효율성만을 강조하며 시·도민의 충분한 의견 수렴 없이 일방적으로 진행되는 ‘위로부터의 결합’이라는 비판을 피하기 어려울 것”이라며 “시·도민의 공론화 과정을 통한 이해와 이해관계자의 충분한 공감대 형성이 전제돼야 함에도 오로지 재정 지원에 따라 움직이는 지방자치단체의 성급한 행보는 우려를 자아내기에 충분하다”고 밝혔다.
또 “행정통합이라는 명목으로 교육 부문까지 통합하는 것은 교육의 자주성을 훼손하고 교육노동자의 권리를 침해할 소지가 크다”며 “헌법이 보장하는 교육감의 고유권한이 행정통합 과정에서 일반 지방자치단체 부속물로 전락해서는 결코 안될 것”이라고 강조했다.
이어 “교육감의 인사·예산·조직·감사권을 명문화하는 완전한 교육자치 보장, 교육근로자의 노동권 승계와 신분 보장, 절차적 정당성 확보를 위한 공정한 의견 수렴이 담보 되지 않는 행정통합에 강력히 반대한다”고 덧붙였다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
