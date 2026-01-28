유정복 인천시장, 재외동포청 사수 위한 ‘비상대책협의체’ 제안

유정복 인천시장이 28일 인천시청 대회의실에서 재외동포청 이전 논란, 공공기관 타 지역 이전 움직임, 수도권매립지관리공사 관할권 이관 문제 등 주요 시정 현안에 대한 입장을 밝히고 있다. 인천시 제공

“인천은 대한민국 이민 역사의 상징성을 지닌 도시이자 공항 접근성 등 최적의 인프라를 갖춘 지역으로 선정됐다”며 “개청 3년 만에 이전을 검토하는 것은 300만 인천 시민은 물론 700만 재외동포의 신뢰를 저버리는 행위”라고 지적했다. 이어 재외동포청장의 공식 사과와 함께 인천 정착을 위한 실질적인 이행 약속을 강력히 촉구했다.

정부가 추진 중인 2차 공공기관 이전 사업과 관련해 인천에 있는 공공기관의 타 지역 이전 가능성에 대한 우려도 표했다. 그는 “인천 내 공공기관 비중은 전국의 2.3%로 최하위 수준”이라며 “설립 취지와 현장성을 고려하지 않은 무분별한 이전은 인천에 대한 지역 홀대로 비칠 수 있다”라고 강조했다. 그러면서 단순한 기관 분산이 아닌 지역 특성과 현장성을 반영한 ‘지방분권’ 정책이 우선돼야 한다는 입장을 재차 보였다.

재외동포청을 사수하고 인천의 권익을 지키기 위한 ‘범시민 민

관

정 비상대책협의체’ 구성을 제안했다. 여·야를 떠나 초당적으로 협력해 줄 것을 인천지역 국회의원들에게 제안한 것이다. 그는 “인천시는 시민 여러분과 함께 끝까지 인천의 자존심을 지켜내겠다”고 말했다.