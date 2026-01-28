강릉, 국제관광도시 도약…2026~2027 강릉방문의해 운영
강원도 강릉시가 2026~2027년을 ‘강릉방문의 해’로 정하고 통합 관광정책을 본격적으로 시행한다. 단순히 관광객 수를 늘리는 데 그치지 않고 지역 상권에 도움이 되는 체류형 관광도시를 만드는 게 핵심이다.
2027년까지 국내 관광객 5000만명 달성, 해외 관광객 50만명 유치, 10년을 앞당기는 세계 100대 관광도시 진입이 목표다.
당일 방문 중심의 관광 구조를 1박 이상 머무르는 체류형 관광으로 전환한다. 해변, 커피, 걷는 길, 축제 등 관광자원이 지역 소비와 자연스럽게 연결되는 시간 소비형 관광으로 확장한다.
오죽헌 전통 뱃놀이, 경포 환상의 호수, 달빛아트쇼, 죽도봉 스카이밸리 등 새로운 관광인프라를 올해 차례로 준공한다. 커피축제, 단오제, 벚꽃축제 등 사계절 축제 명품화와 특화 여행상품 운용을 통해 주야간 체류형 관광도시로 도약한다.
올해 개최 예정인 세계마스터즈탁구대회, ITS 세계총회, 강릉 트래블마트 등 국제행사와 관광을 연계해 외국인 방문객과 해외 관광객 유치에도 적극적으로 나선다.
해외 여행사와 온라인 여행플랫폼을 활용한 공동 마케팅을 확대하고, 일본·대만·홍콩은 물론 최근 기회가 확대되고 있는 중국 시장의 MZ세대 개별여행객(FIT)을 대상으로 집중 홍보를 추진한다.
관광객이 직접 체감하고 참여하는 '이달의 추천 여행지' 프로그램도 연중 운영한다. 매월 주제를 정해 계절, 관광지, 축제, 음식, 체험 콘텐츠를 연계해 소개하고, 참여형 이벤트와 홍보활동을 통해 강릉 구석구석의 매력을 시민과 관광객에게 알릴 방침이다.
강릉방문의 해를 맞아 관광객 환영 행사, 대도시 현지 홍보, 기관·단체 릴레이 협약식과 함께 관광객이 직접 선정하는 ‘친절업소 챌린지’를 새롭게 운영해 방문객 체감 품질을 높일 방침이다.
김홍규 시장은 28일 “새로운 볼거리, 관광 인프라를 확충하고 사계절 머물며 힐링할 수 있는 체류·체험형 관광 프로그램과 관광 서비스 개선 캠페인을 종합적으로 추진하겠다”며 “국제적 수준에 걸맞은 글로벌 관광도시 강릉을 만들겠다”고 말했다.
