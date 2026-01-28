“‘일무’ 베시 어워드 수상은 정구호 감독을 빼고 생각할 수 없어요”

세종문화회관에서 정구호 감독과 정혜진‧김성훈‧김재덕 안무가 기자간담회

‘정구호 스타일 한국무용’으로 불리는 전통 기반 한국 창작춤의 국제적 인정

28일 세종문화회관의 서울시무용단 ‘일무’ 기자간담회에 참석한 정구호 감독(왼쪽부터), 정혜진‧김성훈‧김재덕 안무가 그리고 안호상 세종문화회관 사장이 베시 어워드 상패를 들어보이고 있다. (c)세종문화회관

“‘일무’의 베시 어워드 수상은 정구호 감독을 빼고 생각할 수 없어요.”

28일 오전 서울 세종문화회관에서 열린 서울시무용단 ‘일무’의 정혜진‧김성훈‧김재덕 안무가 베시 어워드 수상 기념 기자간담회가 열렸다. 이날 기자간담회에 참석한 안호상 세종문화회관 사장과 세 안무가는 수상 소감을 밝히면서 정 감독의 역할을 강조했다.



정혜진 안무가(전 서울시무용단장)는 “연출과 무대‧의상‧조명 등 디자인을 맡은 정 감독님은 ‘일무’에서 가장 중요한 창작자라고 해도 과언이 아닌데, 베시 어워드 측에서 ‘일무’의 창작 과정을 잘 몰라서 안무가들에게만 상을 준 것 같다”고 말했다. 이어 안 사장도 “‘일무’의 뉴욕 공연은 SK그룹의 지원이 있었기에 가능했는데, 여기에도 정 선생님의 역할이 절대적이었다”고 설명했다.



1984년 제정된 베시 어워드는 미국 무용계에서 최고 권위를 가진 상이다. 매년 뉴욕에서 공연된 현대무용과 퍼포먼스 가운데 뛰어난 성취를 이룬 작품의 안무가, 작곡가, 디자이너, 무용수 등을 선정한다. 지난해 시상식을 열지 않으면서 2023년 뉴욕 링컨세터에서 공연한 ‘일무’의 정혜진·김성훈·김재덕 안무가가 후보로 올라 지난 20일 최우수 안무가·창작자 부문을 수상했다. 한국 국공립 예술단체의 작품으로는 처음 거둔 성과다. 앞서 한국인으로는 뉴욕에서 화이트웨이브 무용단과 덤보 댄스 페스티벌을 이끄는 김영순 안무가가 2023년 공로상을 받은 바 있다.



정 감독은 “‘일무’를 만드는 동안 저희 네 창작자의 협업이 정말 좋았었다. 하지만 베시 어워드 수상과 관련해 무용수들의 역할을 빼서는 안된다”면서 “‘일무’는 주인공 없이 처음부터 끝까지 군무로 이뤄진 작품인데, 무용수들이 완벽하게 하나가 되었기 때문에 높은 완성도가 구현됐다. 또한, 유난히 더웠던 뉴욕에서 고생한 세종문화회관 스태프 등 함께한 분들 모두 칭찬하고 싶다”며 공을 돌렸다.



패션 디자이너이자 영화 미술감독, 브랜드·공간·전시 등의 비주얼을 총괄하는 크리에이티브 디렉터로 활동하는 정 감독은 한국 무용계에 ‘정구호 스타일 한국무용’ 열풍을 가져온 인물이다. 앞서 국립무용단과 작업한 ‘단’ ‘묵향’ ‘향연’ 등이 대표적이다. 그는 연출뿐만 아니라 무대·의상·조명·소품 등 미장센 전 분야의 디자인을 맡아 한국무용에 현대적 감성과 세련미를 부여했다. 2022년 서울시무용단에서 제1호 국가무형문화재이자 유네스코 세계인류무형유산인 ‘종묘제례악’의 의식무를 현대적 감각으로 재해석한 ‘일무’도 마찬가지다.



안 사장은 “(국립극장 사장 시절) 정 감독님과 처음 작업할 때 전통을 기반으로 한 현대적 창작춤이라는 방향성에 대해 국내 평단으로부터 ‘전통을 망치는 것 아니냐’는 우려를 들었었다. 하지만 정 감독님의 작업에 대한 관객들의 강력한 지지가 있어서 계속할 수 있었다. 그리고 이번에 베시 어워드 수상으로 국제적인 인정도 받게 된 것 같아 기쁘다”고 밝혔다. 이어 정 감독은 “창작자의 꿈은 작품을 만들 기회를 가지는 것과 함께 그 작품을 계속 발전시켜서 관객에게 계속 보여드리는 것”이라면서 “우리의 전통을 완성도 높게 보여줄 기회가 다시 오기를 바란다”고 밝혔다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



