더 안락하고 쾌적하게…정선 동강전망 자연휴양림 시설 확충
강원도 정선군이 동강전망 자연휴양림 보완사업을 추진한다. 이곳을 찾는 이용객에게 더욱 쾌적하고 안락한 산림문화·휴양 서비스를 제공하기 위해서다.
동강전망 자연휴양림은 2006년 신동읍 동강변 일원 48만 8966㎡ 부지에 들어섰다.
가족 단위 이용객을 위한 캠핑 데크 67개를 비롯해 동강 전경을 한눈에 조망할 수 있는 전망대, 동강 사행천을 형상화한 광장, 취사장, 화장실 등 다양한 편의시설을 갖추고 있어 연간 2만여명의 발길이 이어지고 있다.
인기 비결은 천혜의 입지조건이다. 캠핑장이 자리 잡은 곳은 해발 800ｍ다. 구름이 발아래로 지나가는 모습을 지켜볼 수 있다. 운무가 걷히면 백운산을 배경으로 굽이쳐 흐르는 동강이 한눈에 들어온다.
군은 이러한 이용 수요 증가에 대응하고 자연휴양림의 기능을 보완하기 위해 탐방로 정비와 산림휴양시설 확충을 중심으로 한 보완사업을 추진한다.
군은 숲속 전망대와 힐링데크를 설치하고, 탐방로를 추가로 개설한다.
숲속 정원을 조성해 자연휴양림 이용 동선을 개선하고 체험 요소를 확충할 계획이다. 상반기에 실시설계 및 조성계획 변경 용역 등 행정절차를 마치고 4월부터 본격적인 사업을 시행할 계획이다.
군은 이번 보완사업을 통해 탐방로 추가 개설과 숲길 정비로 방문객들에게 다양한 체험과 교육의 기회를 제공하고, 생태관광과 산림 체험을 연계한 테마형 관광 콘텐츠를 확충해 자연휴양림의 활용도를 높일 수 있을 것으로 기대한다.
지형규 산림과장은 28일 “동강전망 자연휴양림은 사계절 아름다운 자연경관을 갖춘 산림휴양 공간”이라며 “이번 보완사업을 통해 이용객들이 더욱 안전하고 쾌적하게 자연을 즐길 수 있도록 시설을 체계적으로 정비해 나가겠다”고 말했다.
정선=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
