광주·전남 초대 통합 특별시장 누가?…정치권 셈법 ‘복잡’
현역 시도지사 프리미엄 전망 속
후보자들간 ‘합종연횡’ 여부 관심
청와대 참모 차출설 등도 여전해
광주·전남 통합 특별시 출범이 가시권에 접어들면서 초대 통합 특별시장 자리를 놓고 지역 정치권의 셈법이 벌써부터 복잡해지고 있다. 통합 특별법 국회 통과를 전후해 출마 선언이 잇따를 전망인 가운데 넓어지는 선거 지역에 따라 후보들간 연대가 최대 변수가 될 전망이다.
28일 지역 정가 등에 따르면 광주·전남 통합 특별시인 가칭 전남광주특별시는 오는 6·3 지방선거를 통해 통합 특별시장을 선출한 뒤 7월 1일 공식 출범 예정이다.
현재까지 통합 특별시장 후보군은 현역인 강기정 광주시장과 김영록 전남도지사를 비롯해 더불어민주당 소속만 8명 정도다. 광주는 강 시장과 이병훈 민주당 호남특위 수석부위원장, 민형배·정준호 국회의원이, 전남에선 김 지사를 포함해 신정훈·이개호·주철현 국회의원 등의 출마가 점쳐지고 있다.
당초 광주시장 선거에 출마할 예정이었던 민주당 소속 문인 광주 북구청장은 행정통합이 속도를 내면서, 북구청장 3선 도전으로 방향을 튼 상태다.
여기에 국민의힘과 조국혁신당, 진보당도 통합 특별시장 후보자를 낼 전망이어서 선거 구도는 아직까지 안갯속이다.
현재까지 통합 특별시장 출마 선언을 한 인물은 없지만 후보군 일부는 출판기념회를 개최했고, 나머지 입지자들도 조만간 출판기념회를 열고 본격적인 선거 채비에 나설 계획이다. 출마 선언 시점은 통합 특별법이 2월 말쯤 국회 본회의 통과 계획인 만큼 구정 전후가 될 것으로 전망되고 있다.
특별시장 선거전은 행정통합이 광주시·전남도 주도로 추진되면서 현역 시·도지사의 주목도가 높아 어느 때보다 현역 프리미엄이 강하게 작용할 것이라는 전망이 지배적이다. 강 시장과 김 지사 모두 행정통합 공청회와 주민설명회를 매개로 이미 지역 경계를 넘어 시·도민들을 만나고 있다는 점이 유리한 요소로 꼽힌다.
선거 지역이 대폭 넓어지면서 후보자간 연대 여부도 관심이다. 당선 가능성을 높이기 위해 광주 지역 후보와 전남 지역 후보가 합종연횡에 나설 가능성이 적지 않기 때문이다. 이에 대해 지역 정가 관계자는 “출마를 앞둔 분들이 이미 유불리를 따지고 있지 않겠느냐”며 “홀로 선거 운동을 하기엔 무리가 있는 만큼 당선 가능성 등을 보고 후보자들이 연대에 나설 가능성이 높아 보인다”고 말했다.
지역 정가에선 정부의 행정통합 드라이브에 발 맞춰 김용범 청와대 정책실장이 특별시장 선거에 출마할 것이라는 추측도 사그라들지 않고 있다. 전남 무안에서 태어나 광주에서 고등학교를 나온 김 실장은 지난해 광주 민간·군공항 통합 이전 합의 과정에서 존재감을 드러낸 바 있다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
