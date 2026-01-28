수주 절벽 제주 건설업, ‘그린사업’으로 활로 모색
제주도가 에너지 효율을 높이고 재생에너지 사용을 확대하는 사업을 통해 건설 수요 창출에 나선다.
28일 제주도는 에너지 전환 건설 수요 확대, 정책기금 금융지원, 도내업체 하도급 관리 강화 등을 핵심으로 하는 건설경기 활성화 종합대책을 발표했다.
우선 에너지 분야 신규 사업이 추진된다.
제주도는 올해 기후부의 난방전기화사업 시범대상지로 선정됨에 따라 1563가구를 대상으로 ‘히트펌프 설치사업’을 진행한다.
20kW급 대기열 히트펌프 난방기 설치를 지원하며, 설치비는 개당 1400만원이 소요된다. 국비와 도비가 60% 지원돼 자부담은 560만원이다.
히트펌프는 외부 공기의 열에너지를 실내로 끌어와 난방과 온수를 공급하는 친환경 설비다. 다만 기후부와 한전이 히트펌프 사용 가구에 대한 누진세 적용 제외 협의를 마무리하지 못해 올해는 태양광 설비가 완료된 주택을 대상으로 보급할 예정이다. 초기 설치비 부담을 완화하기 위해 장기분할상환 요금제도 검토 중이다.
그린 리모델링 사업도 확대된다. 도는 올해 시범 추진하는 민간주택 그린 리모델링 사업 예산을 본예산 1억원에서 추경을 통해 추가 확보하기로 했다.
원도심과 노후 주거지에는 ‘리모델링 활성화 구역’을 지정해 건폐율와 용적율을 완화한다. 상반기 중 지정을 완료하고 본격 추진에 들어간다.
관광진흥기금을 활용해 친환경에너지 시설 도입 자금을 신설한다. 관광 숙박업소가 히트펌프와 태양광 등 재생에너지 설비를 갖추고 녹색 리모델링을 할 경우 1.5% 우대금리를 적용한다. 융자 한도는 개인 8억원, 법인 17억원이다.
농어촌민박도 에너지 효율 개선 시설 설치시 농어촌진흥기금 지원을 확대할 수 있도록 지침을 개선해 7월 중 융자 지원 공고를 낼 예정이다.
지역 건설업체의 실질적 수혜를 위해 하도급 참여율 관리도 강화한다.
현재 공공 대형 건설공사 23건의 도내업체 하도급 비율은 63%, 민간 대형공사 26건은 52% 수준이다. 제주도 조례는 70% 이상을 권장하고 있으나 공공 8개 현장, 민간 7개 현장이 기준에 미달한 상태다.
도는 하도급 비율 70% 미달 사업장을 특별관리현장으로 지정해 월 1회 합동 점검을 실시하고, 착공·설계변경 단계에서 ‘지역업체 참여 검토서’ 제출을 의무화해 도내업체 참여 기회를 확대할 방침이다.
지역 건설업체가 대기업 협력업체로 등록해 안정적으로 하도급을 받을 수 있도록 역량 강화 프로그램 예산을 기존 연간 3000만원에서 1억원으로 늘린다.
지난해 11월 기준 제주 건설 수주 실적은 4857억원으로 전년 동기 대비 59% 감소했다. 민간 건설 수주액은 2023년 1조1000억원대에서 지난해 3000억원대로 급감했다.
준공 후 미분양이 1965호에 달하는 등 지역 건설업 전반이 위축되면서 업체와 종사자들의 어려움이 커지고 있다.
오영훈 제주도지사는 “건설업은 제주 지역내총생산의 5%를 차지하는 핵심 산업으로, 지역 실물 경제를 지탱하는 중요한 축”이라며 “에너지 대전환을 기회로 리모델링 시장을 활성화하면서 설비, 창호, 조명, 싱크대 등 다양한 분야에 건설 수요가 만들어지도록 하겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사