경기도, 올해도 저소득층 전세금 대출보증·이자 지원한다

입력:2026-01-28 14:24
경기도가 올해도 저소득층 전세금 대출보증과 이자 지원사업을 추진한다.

경기도는 ‘2026년 경기 저소득층 전세금 대출보증 및 이자지원 사업’ 신규 대출자를 모집한다고 28일 밝혔다.

전세금 대출보증 및 이자지원은 전세자금 마련에 어려움을 겪는 저소득층의 주거 안정을 위해 경기도와 한국주택금융공사, NH농협은행이 협약을 체결해 추진하는 사업이다.

지원 대상은 기초생활수급자와 차상위계층, 중증장애인 등 저소득층이다.

대출 한도는 최대 4500만원이다. 대출 실행 시 발생하는 대출보증료와 최대 4년간 대출 이자(연 최대 4%)를 지원할 예정이다.

이를 통해 도는 올해 총 500호 규모의 신규대출자를 지원할 계획이다.

이와 함께 기존 대출자에 대해서도 이자 지원이 중단 없이 이어질 수 있도록 관리할 방침이다.

신규 대출 신청을 희망하는 도민은 주소지 관할 시·군 읍·면·동 행정복지센터 또는 NH농협은행 중앙회를 방문해 신청할 수 있다.

단위농협 및 지역농협에서는 신청을 받지 않기 때문에 방문 전에 확인해야 한다.

경기도는 지난 2019년부터 시작된 이 사업을 통해 지난해까지 7년 동안 총 7511호를 지원한 바 있다.

김태수 경기도 주택정책과장은 “전세금 마련에 어려움을 겪는 저소득층 도민들이 이번 사업을 통해 주거비 부담을 덜고 안정적인 주거 환경을 유지할 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 주거 취약계층을 위한 실효성 있는 주거복지 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr

