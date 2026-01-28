크래프톤 ‘프로젝트 제타’, 내달 초 커뮤니티 테스트 시작
크래프톤이 내달 4일부터 신작 게임 ‘프로젝트 제타’의 커뮤니티 테스트를 시작한다.
프로젝트 제타는 너바나나 스튜디오가 개발 중인 액션 MOBA 장르 게임이다. 3명이 한 팀을 이루고, 총 5개 팀(15명)이 하나의 전장에서 오브젝트를 차지하기 위해 경쟁하는 게 핵심 요소다. 조준 실력보다 순간 판단, 팀워크를 필요로 하는 설계가 승패를 결정 짓는다. 플레이 타임은 20분 내외이며 PC와 콘솔의 크로스 플레이를 지원할 예정이다.
프로젝트 제타의 커뮤니티 테스트는 2월4일부터 게임 플랫폼 스팀을 통해 진행된다. MOBA 장르와 전략 액션 게임을 즐기는 게이머라면 누구나 프로젝트 제타의 공식 홈페이지를 통해 테스트 참가를 신청할 수 있다.
이번 테스트는 ‘오픈 디벨롭먼트’ 방식. 비밀 유지 서약 없이 진행된다. 참여자들은 자유롭게 게임을 테스트하고, 게임 플레이 영상을 공유하거나 방송할 수 있다. 개발진은 테스트 결과를 커뮤니티에 투명하게 공개하고 피드백을 반영할 계획이다.
너바나나 김남석 대표는 “커뮤니티 테스트는 게이머와 함께 게임을 완성해 나간다는 너바나나의 개발 철학이 반영된 결정”이라며 “게이머들의 목소리를 가까이에서 듣고, 이를 바탕으로 액션 MOBA의 새로운 표준을 함께 만들어가겠다. 많은 참여와 도움을 부탁드린다”고 밝혔다. 프로젝트 제타는 올해 하반기 글로벌 얼리 액세스 출시를 목표로 하고 있다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
