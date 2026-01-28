‘아크 레이더스’, 3차 대규모 업데이트 ‘역풍’ 적용
‘아크 레이더스’가 출시 후 3번째 대규모 업데이트를 실시했다.
넥슨은 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 PvPvE 익스트랙션 어드벤처 신작 아크 레이더스가 3번째 업데이트 ‘역풍’을 게임에 적용했다고 28일 밝혔다. 역풍은 2026년 첫 번째 업데이트로 신규 맵 환경과 매치 메이킹 옵션, 장기 프로젝트와 신규 퀘스트 등이 포함됐다.
신규 맵 ‘새들의 도시’는 기존 ‘파묻힌 도시’ 옥상의 수많은 굴뚝에 새들이 둥지를 틀었다는 콘셉트의 특수 환경이다. 굴뚝에 숨겨진 새들의 은신처를 수색해 희귀한 잡동사니와 특별한 ‘고무 오리’ 등 다양한 아이템을 획득할 수 있다.
신규 매치메이킹 옵션 ‘솔로 vs 스쿼드’도 추가됐다. 1인 파티 이용자가 스쿼드 대기열에 참가해 다인 팀들과 경쟁하는 모드로 솔로 이용자에게는 탈출 성공 여부와 관계없이 20%의 추가 경험치 보너스를 제공한다.
이용자 편의성을 높이기 위한 다양한 기능도 도입됐다. 초대 없이도 친구의 파티에 바로 합류할 수 있는 공개 파티 기능이 추가되고, 파티장 외 팀원도 다른 이용자를 초대할 수 있게 개편됐다.
엠바크 스튜디오는 향후 업데이트 계획을 포함한 2026년 1차 로드맵을 공개했다. 이들은 신규 맵, 거대 ‘아크’를 포함한 3종의 ‘아크’ 위협과 맵 환경 조건, 무료 배틀패스 ‘레이더 덱’과 또 한 번의 자발적 초기화인 ‘원정 프로젝트’ 등을 추후 공개할 예정이다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
