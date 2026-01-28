경상국립대학교, ‘수의사 국가고시’ 100% 합격
경·부·울 유일 수의과대학…부산에 전국 최대 규모 대학동물병원 건립
경남·부산·울산 지역 유일한 수의과대학인 경상국립대학교 수의과대학이 ‘제70회 수의사 국가고시’에서 응시자 51명 전원 합격자를 배출했다. 경상국립대 수의과대학은 지난 2020년 수의사 국가고시에서도 전원 합격했다.
지난 16일 실시된 올해 수의사 국가고시에는 전국 10개 수의과대학 541명이 응시해 평균 97.8%의 합격률을 기록했다. 이는 최근 10년 내 가장 높은 수치로 이 중 경상국립대는 100% 합격 쾌거를 달성했다.
1955년 설립된 경상국립대 수의학과는 1988년 수의과대학으로 승격됐고, 1998년부터 6년제로 학제가 개편돼 현재까지 2400여 명의 졸업생을 배출했다.
2023년에는 한국수의학교육인증원으로부터 ‘6년 완전 인증(Full Accreditation)’을 받아 국내 최고의 수의과대학으로 자리잡았다.
경상국립대 수의과대학은 임상교육 역량을 강화하기 위해 부산 지역에 전국 최대 규모의 대학동물병원을 건립 중이다. 부지 1만 3300㎡, 연면적 9213㎡ 규모로 지하 1층, 지상 4층으로 건립된다.
부산동물병원 완공 이후 미국수의학협회(AVMA) 인증과 전임상시험센터 설립 등 후속 발전을 추진해 경·부·울 지역을 넘어 세계적인 수의과대학으로 성장한다는 목표다.
이와 함께 최근에는 반려동물 임상 분야를 중심으로 유능한 전임교원을 초빙해 미래 수요에 맞춘 전문화된 수의사를 양성하고 있다. 또 동물용의약품 임상·비임상 시험기관으로(농림부 허가), 동물의 건강과 원헬스(One Health) 산업에 기여하는 동물용 의약품 연구개발도 지원하고 있다.
진주=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
