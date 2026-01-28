펄어비스 ‘붉은사막’, 에픽게임즈 입점
‘붉은사막’이 에픽게임즈 스토어를 글로벌 시장으로 향하는 실크로드로 삼는다.
펄어비스가 자사의 신작 오픈월드 액션 어드밴처 게임 붉은사막이 에픽게임즈 스토어에 입점했다고 28일 밝혔다. 에픽게임즈 스토어는 에픽게임즈가 운영하는 글로벌 게임 플랫폼이다.
펄어비스는 지난 21일 붉은사막의 골드행(출시 버전이 담긴 게임 패키지 제작)을 발표하며 게임이 출시 막바지 단계에 돌입했음을 알린 바 있다. 정식 출시일은 오는 3월20일, PC와 콘솔로 전 세계에 선보일 예정이다.
한편 펄어비스는 스토어 입점을 기념해 에픽게임즈의 대표작인 ‘포트나이트’와 컬래버레이션도 진행한다. 이들은 에픽게임즈에서 붉은사막을 구매한 포트나이트 이용자에게만 붉은사막 주인공 캐릭터 ‘클리프’의 의상을 선물한다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
