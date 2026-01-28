조현옥 前수석 ‘이상직 특혜’ 1심 무죄…文재판 영향 줄까
문재인정부 당시 중소벤처기업진흥공단 이사장 내정에 관여한 혐의로 기소된 조현옥 전 청와대 인사수석이 1심에서 무죄를 선고받았다. 이와 관련된 뇌물 수수 혐의로 재판을 받는 문재인 전 대통령 재판 결과에도 관심이 쏠린다.
서울중앙지법 형사27부(부장판사 우인성)는 28일 직권남용 권리행사방해 혐의로 재판에 넘겨진 조 전 수석에 대해 “직접 중진공 공무원들에게 지시한 것도 기록상 안 나타나고 이상직 전 의원을 추천한 사정 외에 반드시 임명되도록 했다는 사정이 나타나지 않았다”며 이같이 선고했다.
이어 “이 사건의 공소사실을 인정하려면 청와대 인사비서관 등 인재경영실 직원에게 이 전 의원의 중진공 임명과 관련한 어떤 지시가 있었는지 증거가 있어야 한다”고 했다.
앞서 검찰은 지난달 12일 조 전 수석에게 징역 1년을 구형했다. 조 전 수석은 2017년 12월 중순쯤 이 전 의원을 중진공 이사장으로 내정하고, 관련 부처 인사업무 담당자들에게 그가 선임되도록 적극 지원하라고 지시한 혐의로 2024년 12월 기소 됐다.
해당 사건을 수사한 전주지검은 문재인 전 대통령 사위였던 서모씨가 이 전 의원이 실소유한 타이이스타젯에 취업해 받은 급여 등 2억여원을 뇌물로 보고 지난해 4월 문 전 대통령과 이 전 의원을 중앙지법에 기소했다. 검찰은 두 사건 병합을 요청했으나 재판부가 받아들이지 않아 별도로 심리 중이다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사