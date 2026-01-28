“저도 호남인” 외쳤지만…한덕수 ‘여수 명예시민’ 박탈될 듯
전남 여수시가 내란중요임무종사 등 혐의로 1심에서 징역 23년형을 선고받은 한덕수 전 국무총리의 명예시민 자격을 박탈하기로 했다.
28일 여수시에 따르면 시는 조만간 공적 심사위원회를 개최하고 한 전 총리의 명예시민 자격 취소 여부를 논의할 방침이다.
시는 최근 한 전 총리에 대한 1심 판결 등을 근거로 그가 비상계엄에 관여했다는 혐의가 명확해졌다는 판단을 한 것으로 전해졌다. 시는 공적 심사와 시의회 의결을 거쳐 시민증을 박탈할 계획이다.
한 전 총리는 노무현정부 당시 국무총리로 재임하면서 2012년 여수세계박람회 유치에 기여한 공로로 2007년 11월 명예 시민증을 받았다. 역대 4번째 여수 명예시민이 된 것이다.
그러나 12·3 비상계엄 이후 지역사회에서 한 전 총리에 대한 자격 박탈 요구가 이어졌다. 이에 따라 여수시의회는 지난해 9월 명예시민 자격을 취소할 수 있도록 관련 조례를 개정했다.
여수시 관계자는 “시의회 의결이 필요한 사안인 만큼 이르면 다음 달 임시회 기간 명예 시민증을 박탈할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
앞서 한 전 총리는 지난해 5월 광주 북구 국립 5·18 민주묘지를 방문했던 당시 광주비상행동 등 시민·사회단체 관계자들 반발에 가로막히자 “저도 호남사람입니다”라고 외친 바 있다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
