대법원 “5·18 북한군 개입 주장은 불법”…지만원 상고 기각
9000여만원 상당 손해배상 책임 확정
“왜곡 막기 위해 헌법 전문 수록 필요”
5·18민주화운동에 대한 허위 주장과 역사 왜곡이 민사상 책임을 수반하는 불법행위라는 하급심 판단이 대법원에서 최종 확정됐다. 5·18기념재단은 이에 대해 “반복적인 왜곡을 막기 위한 헌법적 기준이 필요하다”고 입장을 밝혔다.
28일 5·18기념재단 등에 따르면 대법원은 지난 23일 5·18민주화운동 북한 특수군 개입설 등을 주장한 지만원씨의 책 ‘북조선 5·18아리랑 무등산의 진달래 475송이’와 관련 손해배상 소송에서 지씨의 상고를 기각하고, 1·2심에서 인정한 총 9000여만원 상당의 손해배상 책임을 최종 확정했다.
5·18기념재단과 5·18 관련 3단체, 지씨에 의해 ’북한 특수군’으로 지목된 유공자 등은 지씨의 책 내용이 역사적 사실을 왜곡하고 명예를 훼손했다며 2021년 2월 손해배상 소송을 제기했다.
2024년 4월 1심 재판부는 원고 일부 승소 판결을 선고하며 해당 도서의 서술이 원고들의 명예와 인격권을 침해한 불법행위에 해당한다고 판단했고 지씨의 항소로 이뤄진 2심도 1심 판단을 그대로 유지했다.
지씨는 항소심 판결에 불복해 지난해 11월 대법원에 상고했으나 기각됐고 1·2심 판결은 그대로 확정됐다.
하지만 지씨는 과거 동일한 5·18 왜곡 주장과 관련해 형사사건에서 실형을 선고받아 복역한 전력이 있음에도, 여전히 같은 취지의 허위 주장을 반복하고 있다.
이와 관련 민주사회를위한변호사모임 광주전남지부 최목 변호사는 “이번 대법원 상고기각으로 5·18 왜곡 행위에 대한 민사상 책임이 최종 확정됐다”며 “이미 형사처벌을 받은 사안과 본질적으로 동일한 허위 주장이 반복되고 있다는 점에서 법질서에 대한 도전”이라고 밝혔다.
윤목현 5·18기념재단 이사장도 “5·18민주화운동은 이미 법률과 국가기념일 지정, 사법부의 반복된 판단을 통해 그 역사적 진실이 확립됐다”면서 “그럼에도 왜곡이 반복되는 현실은 민주주의의 기준이 아직 제도적으로 충분히 정착되지 않았음을 보여준다”고 말했다.
이어 “이러한 역사 왜곡을 막기 위해서는 5·18민주화운동의 정신을 대한민국 헌법 전문에 명확히 수록해 민주주의의 가치와 국가의 책임을 분명히 해야 한다”고 강조했다.
