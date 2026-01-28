대전시청 펜싱팀 남성 선수들, 美 사브르 월드컵 석권

대전시청 소속 펜싱팀 선수들. 대전시 제공

28일 대전시에 따르면 오상욱 선수는 개인전·단체전 우승을 동시에 달성하며 2관왕에 올랐다.

박상원·임재윤 선수도 지난해 7월 라인-루르 U대회 개인전과 단체전 석권에 이어 다시 국제대회에서 우승했다.

펜싱을 브랜드 종목으로 선정한 대전시는 현재 남·여 사브르팀을 운영하고 있다. 우수 선수 영입 및 지역 인재 육성, 스포츠과학센터를 통한 체계적인 훈련 지원 등 펜싱 종목 육성에 힘쓰고 있다.

이를 통해 2024년 파리올림픽에서 오상욱 선수가 2관왕을 달성한데 이어 지난해 제106회 전국체육대회 남·여 일반부 사브르 전 부문을 석권하기도 했다.

오상욱 선수는 9월 열리는 아이치-나고야 아시안게임에서 항저우 아시안게임에 이어 2회 연속 2관왕에 도전한다.

이장우 대전시장은 “펜싱은 대전을 대표하는 브랜드 종목으로 세계적인 스타 선수들을 길러낸 대전시민의 자랑”이라며 “시에서 육성한 선수들이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.