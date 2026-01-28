시사 전체기사

대전시청 펜싱팀 남성 선수들, 美 사브르 월드컵 석권

입력:2026-01-28 13:51
공유하기
글자 크기 조정
대전시청 소속 펜싱팀 선수들. 대전시 제공

대전시청 펜싱팀 소속 오상욱·박상원·임재윤 선수가 미국 솔트레이크시티에서 열린 남·여 사브르 월드컵에서 남자 개인전과 단체전을 석권했다.

28일 대전시에 따르면 오상욱 선수는 개인전·단체전 우승을 동시에 달성하며 2관왕에 올랐다. 지난해 9월 국가대표 복귀 이후 첫 국제대회 금메달이다.

박상원·임재윤 선수도 지난해 7월 라인-루르 U대회 개인전과 단체전 석권에 이어 다시 국제대회에서 우승했다.

펜싱을 브랜드 종목으로 선정한 대전시는 현재 남·여 사브르팀을 운영하고 있다. 우수 선수 영입 및 지역 인재 육성, 스포츠과학센터를 통한 체계적인 훈련 지원 등 펜싱 종목 육성에 힘쓰고 있다.

이를 통해 2024년 파리올림픽에서 오상욱 선수가 2관왕을 달성한데 이어 지난해 제106회 전국체육대회 남·여 일반부 사브르 전 부문을 석권하기도 했다.

오상욱 선수는 9월 열리는 아이치-나고야 아시안게임에서 항저우 아시안게임에 이어 2회 연속 2관왕에 도전한다.

이장우 대전시장은 “펜싱은 대전을 대표하는 브랜드 종목으로 세계적인 스타 선수들을 길러낸 대전시민의 자랑”이라며 “시에서 육성한 선수들이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 법원, 김건희 징역 1년 8개월 선고
이 대통령 “설탕, 담배처럼 세금 매겨 공공의료에 쓰자”
비트코인 410억원어치 분실한 검찰…내부감찰 착수
2030 젊은층 췌장암 원인은 ‘이것’…방치했다간 위험 2배
‘탈세 의혹’ 차은우, 국방부도 손절… 국방홍보원 영상 삭제
강남 한복판 벤츠서 주사바늘 꽂은 채 발견…마약 양성
대통령 “비싸다” 지적에… 생리대 업계, 중저가 라인 확대
역시 ‘협상 기술’이었나…트럼프, 하루 만에 “한국과 해결책 찾을 것”
국민일보 신문구독