화랑협회 50주년…9월 키아프 기간 조성진 특별무대

한국화랑협회는 창립 50주년을 맞아 오는 9월 프리즈 서울과 공동 개최하는 한국국제아트페어(키아프) 기간에 세계적 피아니스트이자 클래식계의 아이돌 조성진씨의 특별 공연을 마련한다.
한국화랑협회는 28일 서울 중구 롯데호텔에서 가진 창립 50주년 기자간담회에서 ‘한국 미술의 지속가능한 성장과 국제화를 선도하는 협회’라는 새로운 비전을 제시했다. 제22대 이성훈 회장은 “미술시장 기반을 더욱 강화하고 미술품 유통의 고도화를 위해 화랑협회 차원에서 신뢰도 제고에 더욱 힘쓸 계획”이라며, “키아프 서울을 을 중심으로 국제 네트워크를 확장하고 컬렉터와 미술시장 전문가 교육을 확대하는 등 한국 미술시장의 성장을 견인하며 다가오는 50년을 준비해 나갈 것”이라고 밝혔다.
그는 올해 9월 2∼4일 열리는 키아프 서울 기간 중 조성진씨와의 특별 무대를 위한 계약을 거의 마쳤다고 말했다. 관계자는 “9월 4일 금요일 예정돼 있다”고 덧붙였다.
한편, 한국화랑협회는 올해도 4월 ‘화랑미술제’, 6월 ‘화랑미술제 in 수원’, 9월 ‘Kiaf SEOUL’까지 국내 주요 미술 행사를 순차적으로 개최할 예정이다.
한국화랑협회는 1976년 5월, 건전한 미술시장 형성을 목표로 국내 5개 화랑(동산방, 명동, 양지, 조선, 현대)의 대표들이 뜻을 모아 설립됐다. 창립 이후 협회는 미술시장 활성화를 통해 문화강국의 기반을 마련하는 데 주력했으며, 현재는 전국 185개 회원 화랑으로 구성된 국내 최대 규모의 화랑 연합체로 성장했다.
