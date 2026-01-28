2026영동곶감축제 30일 개막…1kg 2만5000원
내달 1일까지 가격정찰제 실시
충북 영동군은 오는 30일부터 다음 달 1일까지 영동천 하상주차장 일원에서 2026영동곶감축제를 개최한다고 28일 밝혔다.
축제 기간에 지역 곶감 농장이 곶감과 지역 특산물을 선보인다.
곶감 가격정찰제를 시행한다. 판매 가격은 건시 1㎏ 2만5000원, 1.5㎏ 3만원, 2㎏ 4만원, 2.5㎏ 5만원으로 예년과 같다.
인근 영동전통시장과 연계해 먹거리, 볼거리를 제공하는 상생형 축제로 진행한다. 곶감을 중심으로 가족 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 군밤·고구마 굽기와 빙어낚시 등 다양한 체험형 행사도 준비한다. 축제의 시작을 알리는 첫날에는 난계국악단 공연을 시작으로 축하공연, 불꽃놀이가 이어진다.
군은 곶감축제에 맞춰 30일부터 한 달간 지역화폐인 레인보우영동페이 이용 활성화를 위한 이벤트도 진행한다.
군은 이 기간 레인보우영동페이 10만원 이상 사용자 중 1000명을 추첨해 1인당 3만원씩 총 3천만원을 충전해 줄 예정이다. 올해 레인보우영동페이에는 한 달 100만원까지 10%의 캐시백이 지급된다. 지역화폐 가맹점은 2000여곳이다.
영동은 경북 상주, 경남 산청과 더불어 전국 3대 감 생산지로 꼽힌다. 이 지역에서는 2024년 기준 2069 농가가 9258t의 곶감을 생산해 836억원 정도의 수익을 올렸다.
정영철 군수는 “축제장을 찾아 훈훈한 농촌 인심을 체험하면서 곶감을 저렴하게 구입했으면 한다”고 말했다.
영동=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
