대전 유성복합터미널 운영 시작…32개 노선 운행

이장우(왼쪽 여섯번째) 대전시장과 주요 관계자들이 28일 운영을 시작한 대전 유성복합터미널 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 대전시 제공

서울과 청주, 공주 등 32개 노선을 오가는 시외·직행·고속버스가 하루 300회 이상 운행한다.

시는 기존 유성시외버스정류소 건물은 4월까지 리모델링하고 터미널 이용객을 위한 부대·편의시설로 활용할 예정이다.

유성복합터미널 건립 사업은 2010년 민간사업자 공모 방식으로 추진됐지만 사업성 저하, 여객 수요 감소 등으로 장기간 지연됐다.

시는 2023년 개발 방향을 공영터미널 방식으로 전환하고 시 재정을 들여 여객시설 중심의 터미널로 건립했다. 건물은 지난해 12월 준공됐다.