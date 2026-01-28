대전 유성복합터미널 운영 시작…32개 노선 운행
대전 서북부권의 관문 역할을 하게 될 대전 유성복합터미널이 운영을 시작했다.
대전시는 28일 대전 유성복합터미널이 개통식을 열고 본격 운영에 들어갔다고 밝혔다.
유성복합터미널은 대전도시철도 1호선 구암역 인근 유성광역복합환승센터 부지에 449억원을 들여 건립한 공영 여객자동차터미널이다. 대지면적 1만5000㎡, 연면적 3858㎡ 규모에 하루 최대 6500명이 이용할 수 있으며 도시철도·시내버스·택시 등 다양한 교통수단과의 연계가 가능하다.
서울과 청주, 공주 등 32개 노선을 오가는 시외·직행·고속버스가 하루 300회 이상 운행한다.
유성복합터미널은 승·하차와 환승 기능을 집약해 환승 동선을 단순화하고 이동거리와 대기시간을 최소화한 것이 특징이다. 고령자와 교통약자도 안전하고 편리하게 터미널을 이용할 수 있다.
운영은 대전교통공사와 민간 터미널사업자가 공동으로 맡는다. 교통공사의 공공성과 민간의 전문성이 결합된 만큼 이용객 중심의 서비스 품질 향상과 지속 가능한 시설 관리가 가능할 전망이다.
터미널 인근에는 1만7000㎡ 규모의 지원시설용지와 7000㎡ 규모의 공공청사용지가 확보돼 있다. 시는 향후 컨벤션·업무시설 조성 및 공공기관 이전 등을 통한 주변 상권 활성화와 지역경제 파급효과도 발생할 것으로 내다보고 있다.
시는 기존 유성시외버스정류소 건물은 4월까지 리모델링하고 터미널 이용객을 위한 부대·편의시설로 활용할 예정이다.
유성복합터미널 건립 사업은 2010년 민간사업자 공모 방식으로 추진됐지만 사업성 저하, 여객 수요 감소 등으로 장기간 지연됐다.
시는 2023년 개발 방향을 공영터미널 방식으로 전환하고 시 재정을 들여 여객시설 중심의 터미널로 건립했다. 건물은 지난해 12월 준공됐다.
이장우 대전시장은 “유성복합터미널 개통으로 대중교통 중심의 환승체계가 완성되면서 시민들의 이동 편의가 크게 향상될 것”이라며 “앞으로도 주변 도로체계 개선과 향상된 교통 운영 관리를 통해 터미널이 서북부 권역의 핵심 관문으로 자리매김하도록 만들겠다”고 말했다.
