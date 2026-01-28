시사 전체기사

팀홀튼, 韓 진출 3년⋯올해 매장 두 배 늘린다

입력:2026-01-28 13:34
안태열 팀홀튼 CBO가 28일 서울 강남구 팀홀튼 신논현역점에서 신년 기자간담회를 하고 있다.


팀홀튼은 한국 진출 3년 차를 맞은 가운데 올해를 ‘경영 2기’ 원년으로 선언했다.



핵심적인 변화는 메뉴 다양화와 신선함을 토대로 한 품질 강화다. 팀홀튼은 트렌드에 민감한 국내 소비자의 니즈를 충족시키고, 한국이 ‘글로벌 이노베이션의 허브’ 역할을 할 수 있도록 혁신적 메뉴 개발을 진행할 계획이다. 도넛 중심의 라인업을 넘어 베이커리와 디저트 군을 확대함은 물론, 멜트 이상의 다양한 푸드 메뉴로 카페에서 식사하는 고객들의 선택 폭을 넓힌다.


특히 올해는 현재 24곳인 매장 수를 50곳까지 공격적으로 확대할 방침이다. 올해 문을 열 예정인 26개 매장 가운데 9곳은 이미 오픈을 준비 중인 것으로 알려졌다.


이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr

