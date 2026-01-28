금산 제일어린이집 365X24 돌봄 토요일 주간까지 확대
충남 금산군은 평일만 운영하던 제일어린이집 365X24 맞춤형 돌봄을 올해부터 토요일 주간까지 확대한다고 28일 밝혔다.
365x24 어린이집은 야간과 새벽에도 아이를 맡길 수 있는 공공 돌봄시설이다.
충남도 내 주소를 뒀거나 충남 지역 직장에 다니는 보호자는 6개월∼7세 미취학 영유아를 평일 오후 6시부터 다음 날 오전 9시까지 시설에 맡길 수 있다. 토요일은 오전 9시부터 오후 6시까지 이용 가능하다.
서비스를 희망하는 보호자는 충남육아종합지원센터(충남아이키움뜰)를 통해 사전 예약하면 된다. 이용료는 시간당 2000원이다.
군은 이번 사업을 통해 아이의 일상과 성장을 지역사회가 함께 책임지는 금산형 통합돌봄모델을 구축한다는 방침이다.
군 관계자는 “365x24 어린이집은 부모님들이 일과 가정이 양립할 수 있도록 돕는 든든한 버팀목이 될 것”이라고 말했다.
