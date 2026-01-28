충남닥터헬기 10년간 22만8307㎞ 날며 1819명 이송
충남 닥터헬기가 10년 동안 22만8307㎞를 비행하며 1819명의 중증응급환자를 이송한 것으로 나타났다.
28일 단국대병원에 따르면 충남 닥터헬기는 2016년 1월 27일 국내 다섯 번째 응급의료 전용헬기로 비행을 시작해 같은 해 2월 11일 첫 환자를 이송하며 본격적인 운영에 들어갔다.
2019년 1000회, 2021년 누적 이송 1500회를 달성한 데 이어 출범 10주년을 맞은 이달까지 총 1819명의 중증응급환자를 이송했다. 불가피한 사유로 회항한 사례는 73건으로 집계됐다.
충남 닥터헬기는 지난 10년간 충남 서해 도서와 산간 등 응급의료 취약지역을 오가면서 중증응급환자를 위한 생명안전망 역할을 해왔다.
닥터헬기 이송환자 1819명 가운데 1068명(58.7%)은 질환으로 인한 환자였다. 중증외상 환자가 679명(37.3%)으로 가장 많았고, 심혈관질환 306명(16.8%), 뇌혈관질환 278명(15.3%), 심정지 174명(9.6%) 순이었다.
외상환자는 751명(41.3%)이었으며, 이 가운데 382명(21.0%)은 추락·교통사고, 다발성 골절, 위장관 출혈, 호흡곤란, 약물중독, 자살 시도 등 중증응급환자였다.
지역별로 보면 대학병원까지 이송하는 시간이 상대적으로 길고 응급의료 접근성이 낮은 충남 서부권 지역을 중심으로 출동이 집중됐다.
서산이 818건(45.0%)으로 가장 많았고, 홍성 369건(20.3%), 보령 201건(11.1%), 당진 154건(8.5%), 태안 136건(7.5%), 공주 68건(3.7%), 청양 35건(1.9%) 순으로 집계됐다.
이송된 환자 1819명 가운데 1411명은 상태가 호전돼 퇴원한 것으로 집계됐다. 2명은 현재 입원 치료 중으로 전체 생존율은 77.7%로 나타났다. 나머지 22.3%는 과다출혈이나 의식저하 등으로 상태가 급격히 악화돼 사망했다.
김재일 단국대병원장은 “대부분의 이송 환자가 중증 상태였지만 80%에 가까운 생존율을 기록했다”며 “신속한 현장 출동과 이송 시간 단축, 의료진의 즉각적인 응급처치가 복합적으로 작용한 결과”라고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
