대구보건대 이영은 혁신지원사업단장 교육부장관 표창
글로컬대학 대구보건대학교는 이영은 혁신지원사업단장이 최근 서울 드래곤시티에서 열린 ‘2025년 전문대학 혁신지원사업 성과확산포럼’에서 교육부 장관 표창을 수상했다고 28일 밝혔다.
전문대학 혁신지원사업발전협의회가 주최한 이번 포럼은 3주기 혁신지원사업의 성과를 공유하고 참여대학 간 미래지향적인 발전 방향을 모색하기 위해 마련된 자리다.
이 단장은 혁신지원사업단장으로서 대학 혁신지원사업의 기획과 운영을 총괄하며 3주기 혁신지원사업의 안정적 추진과 성과 확산에 기여했다. 대학의 혁신 성과를 체계적으로 공유하고 전문대학 혁신 역량 강화에 기여한 공로를 인정받아 이번 표창을 받았다.
이영은 혁신지원사업단장(치위생학과 교수)은 “이번 수상은 대학의 발전과 학생들의 성장을 위해 함께 노력해 준 모든 교직원들 덕분이다”며 “앞으로도 우리 대학이 사회가 필요로 하는 혁신 인재를 양성하는 데 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
