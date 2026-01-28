울주군, 신규 원전 유치 두고 지역사회 술렁
서생면 주민들, 지역 생존 위해 자율 유치
시민단체, 원전 밀집도 세계 1위 위험
정부의 신규 원전 건설 계획이 구체화되면서 울산 울주군 지역사회가 거대한 찬반 갈등의 소용돌이에 빠져들고 있다.
경제 활성화를 통한 지역 생존을 외치는 목소리와 시민 안전을 담보로 한 위험한 선택이라는 우려가 정면으로 충돌하고 있다.
28일 울주군과 지역 사회에 따르면, 서생면 주민들을 주축으로 한 ‘신규원전자율유치 서생면 범대책위원회(이하 범대위)’는 신규 원전(새울 5·6호기) 유치를 위한 본격적인 행보에 나섰다.
범대위는 지난 15일 국회 회견을 통해 유치를 공식화한 데 이어, “AI 데이터센터와 반도체 산업 등 국가 전략산업 확대로 전력 수요가 급증하는 상황에서 원전은 피할 수 없는 현실적 대안”이라며 유치 당위성을 강조했다.
특히 현재 새울 3·4호기가 건설 중이라 추가 부지가 이미 확보되어 있고, 기존 송전망 인프라를 즉시 활용할 수 있다는 점을 최대 강점으로 내세우고 있다.
서생면주민협의회 등 25개 단체가 참여한 범대위는 2월 중 5000명 서명을 목표로 대대적인 서명운동에 돌입하며, 내달 경주 한국수력원자력 본사 앞에서의 촉구대회를 통해 유치 열기를 최고조로 끌어올릴 계획이다.
반면, 울산 시민사회단체와 환경단체의 반발 기세도 매섭다. 신규원전반대울주군대책위, 탈핵울산시민공동행동 등 3개 단체는 지난 27일 울주군청 프레스센터에서 기자회견을 열고 정부의 계획 철회를 강력히 촉구했다.
이들은 울산과 부산 경계 지역이 이미 10기의 원전이 몰려 있는 ‘세계 최대 원전 밀집지’라는 점을 지적하며 안전성 문제를 전면에 내세웠다.
한 관계자는 “반경 30km 내에 수백만 명이 거주하는 울산에 또 원전을 짓는 것은 무책임한 도박”이라며, “후쿠시마 같은 재난 대책도 전무한 상태에서 경제적 실익만 쫓는 행태를 중단하고 기존 시설 안전 관리와 에너지 전환에 집중하라”고 비판했다.
울주군은 신중한 태도를 유지하고 있다. 정부가 한수원을 통해 조만간 공모를 시작해 연내 부지 선정을 마칠 계획인 만큼, 절차에 따라 대응하겠다는 입장이다.
울주군 관계자는 “한수원의 공식 공모 절차가 시작되면 입지 적합성과 경제적 실익을 정밀하게 따져 주민들의 수용성을 가장 종합적이고 면밀하게 분석하겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사