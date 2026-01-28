울주군, 신규 원전 유치 두고 지역사회 술렁

서생면 주민들, 지역 생존 위해 자율 유치



시민단체, 원전 밀집도 세계 1위 위험

정부의 신규 원전 건설 계획이 구체화되면서 울산 울주군 지역사회가 거대한 찬반 갈등의 소용돌이에 빠져들고 있다.

경제 활성화를 통한 지역 생존을 외치는 목소리와 시민 안전을 담보로 한 위험한 선택이라는 우려가 정면으로 충돌하고 있다.

울주군은 신중한 태도를 유지하고 있다. 정부가 한수원을 통해 조만간 공모를 시작해 연내 부지 선정을 마칠 계획인 만큼, 절차에 따라 대응하겠다는 입장이다.