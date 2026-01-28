경남 방문객 역대 최고…1000만 명 가까이 늘었다
경남도는 한국관광데이터랩의 이동통신·신용카드 빅데이터 분석 결과 지난해 경남 방문자 수가 전년 대비 약 945만 명 증가한 1억 6668만 명으로 집계돼 역대 최고치를 기록했다고 18일 밝혔다.
지난해 경남 방문자 수는 2024년(1억 5723만 명) 대비 6.0% 증가해 같은 기간 전국 17개 시도의 평균 증가율(5.8%)을 웃돌았다.
관광 소비액도 늘었다. 2025년 전국 관광 소비액이 전년 대비 2.2% 감소한 가운데 경남은 6조 1455억 원으로 전년(6조 777억 원) 대비 1.1%(677억 원) 늘었다.
도는 지난해 산불(3~4월)과 수해(7월) 악재에도 대형 숙박 인프라 확충과 체험형 관광 콘텐츠 확대로 방문객이 늘었다고 분석했다.
지난해 7월 개장한 남해 쏠비치 리조트 등으로 남해권역 방문객이 전년 동월 대비 최대 54.2%까지 급증했다. 이로 인해 경남 전체 평균 체류 시간도 전년 대비 4%(20.5시간) 늘었다.
함안 낙화축제(5월), 합천 호러 축제(8월), 진주남강유등축제, 통영 어부장터(10월) 등 체험형 축제가 사회관계망서비스(SNS)로 확산되면서 가을 방문객이 전년 동월 대비 31.9% 증가했다.
도는 올해 관광객 유치를 위해 지역사랑 휴가지원 시범사업(반값 여행) 등 정부 공모사업과 연계해 체류형 관광 지원을 확대하고, 남해안권 인프라를 활용한 테마형 관광 상품을 고도화할 계획이다.
외국인 관광객 유치를 위해서는 낙화놀이 등 경남만의 특화 콘텐츠를 활용한 특수목적 관광(SIT) 상품 개발을 추진한다.
김상원 경남도 관광개발국장은 “이같은 성과는 경남이 단순 경유지가 아닌 ‘머무르고 싶은 체류형 관광지’가 됐음을 보여주는 지표”라고 말했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사