포항 청춘센터, 청년 성장·자립 지원 플랫폼 도약
경북 포항시가 지역 청년들의 성장과 자립을 지원하기 위해 ‘포항 청춘센터&청년창업플랫폼(이하 청춘센터)’의 신규 사업을 본격 추진한다.
시는 올해 청춘센터 운영 방향을 ‘경험 확장’과 ‘취업역량 강화’ 두 가지 핵심 축으로 설정하고 청년들의 실질적인 사회 진출을 지원한다고 28일 밝혔다.
우선 청년들의 내면 성장과 문화 감각을 높이기 위한 신규 프로그램으로 ‘경험으로 단단해지는 청춘오감 프로젝트’를 선보인다.
이 프로젝트는 악기를 배우고 연주하는 ‘청감(비긴어게인 청춘)’ 독서를 통해 정서적 유대감을 쌓는 ‘지감(청년 책:담)’ 명사 초청으로 자기 계발 인사이트를 제공하는 ‘교감(청년 톡톡)’ 신체적 활력을 증진하는 ‘체감(청춘운동장)’ 1인 가구 청년의 식생활을 돕는 ‘미감(소셜다이닝)’ 등 5가지 테마로 구성됐다.
청년들이 일상 속에서 자연스럽게 참여하고 교류하며 다양한 경험을 쌓을 수 있도록 지원할 예정이다.
취업 역량 강화 분야에서는 ‘청년취업준비패키지 지원사업’과 ‘AI 취업 준비 올인원 프로그램’을 운영한다.
이를 통해 취업 준비 과정을 단계별로 지원하고, 경제적 부담 완화와 실무 역량 향상까지 도울 계획이다.
청춘센터는 지난해 5800여명이 이용했다. 슬기로운 청년 생활, 청년스쿨 등 맞춤형 프로그램을 운영하고 유관기관 협업을 통해 진로 탐색부터 취·창업까지 원스톱 지원 체계를 구축했다.
권오성 포항시 일자리청년과장은 “올해는 청춘센터가 청년들이 삶의 활력을 얻고 미래를 설계하는 ‘성장 플랫폼’으로 거듭나는 해가 될 것”이라며 “청년들의 목소리를 시정에 반영하고 청년이 살고 싶은 포항을 만들어 나가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
