단색화 대가 정상화, 별이 되다

‘단색화 대가’ 정상화씨가 노환으로 별세했다. 향년 94세.
고인은 1970년대 중반 태동한 단색의 추상 계열인 단색화의 대표 주자로 캔버스를 고령토를 메우고 이를 격자 형태로 뜯어낸 뒤 다시 메우는 고유한 회화 세계로 국제적인 명성을 얻었다. 특히 단색화가 2010년대 이후 세계 미술시장에서도 소개되며 당시 이우환, 박서보에 이어 한국 생존 작가 중 작품 가격이 10억원이 넘는 ‘10억원 클럽’ 3인방에 속했다.
경북 영덕에서 태어나 경남 마산에서 유년기를 보낸 고인은 서울대 미대 졸업 후 전후 청년 예술가들을 사로잡았던 앵포르멜(전쟁 상흔을 담은 비정형의 끈적끈적한 추상화)을 했고, 1965년 파리 비엔날레 등 세계 미술 무대에 참여했다. 이를 계기로 1년 간 파리에 체류했다가 귀국한 작가는 다시 1969년 일본 고베로 건너갔다. 일본에서 현재의 격자 형식의 단색화 방법론을 창안하기에 이른다.
고인은 992년 영구 귀국해 작업 활동을 이어갔으며 전속으로 있는 갤러리현대에서 다수의 개인전을 했다. 2011년 프랑스 셍테티엔 현대미술관, 2021년 국립현대미술관에서 회고전을 개최했다. 빈소는 서울 종로구 연건동 서울대학교병원 장례식장에 마련됐다. 발인은 30일.
손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr
