백경현 구리시장 “시민 일상 바꾸는 2026년 만들 것”
신년 기자회견 열고 6대 운영 방향 제시
경기 구리시가 2026년을 시민의 일상 속에서 체감되는 성과의 해로 만들겠다는 청사진을 제시했다.
백경현 구리시장은 28일 여성행복센터 대강당에서 신년 기자회견을 열고, 지난 한 해 시정 성과를 점검하는 한편 2026년 시정 운영을 이끌 6대 핵심 방향을 발표했다.
백 시장은 “어려운 여건 속에서도 말이 아닌 성과, 계획이 아닌 실행으로 변화를 만들어 왔다”며 “올해는 그 변화가 시민의 일상 곳곳에서 완성되도록 하겠다”고 밝혔다.
백 시장은 지난해 주요 성과로 구리토평한강공공주택지구 지정 완료를 꼽았다. 그는 이를 단순한 주거 공급이 아닌 ‘직·주·락’이 어우러진 구리시 미래 100년의 출발점이라고 설명했다. 그는 인창천 생태하천 복원사업의 본격 착공 역시 도심 속 자연과 휴식 공간을 회복하는 전환점이 될 것이라고 강조했다.
이와 함께 통평교 하부 갤러리 조성과 대형마트 재개장을 통해 유휴 공간을 문화공간으로 전환하고, 주민 생활 불편 해소와 지역 상권 회복의 계기를 마련했다고 평가했다. 평생학습센터와 시민건강증진센터 확충, 도서관 리모델링, 천문대 설치 등 생활 밀착형 도시 기반 조성도 성과로 제시했다.
복지 분야에서는 대상포진 무료 예방접종, 어르신 교통비 지원, 보훈수당 인상, 국공립 어린이집 확대, 난임 시술비 지원 등 맞춤형 정책을 통해 시민 삶의 질을 실질적으로 높였다고 설명했다. 백 시장은 이러한 성과를 지난 한 해의 결실이자, 앞으로의 변화를 완성하기 위한 출발선으로 평가했다.
백 시장은 2026년 시정 운영 방향으로 ▲모두의 삶을 지키는 촘촘한 복지 ▲민생이 살아나는 탄탄한 지역경제 ▲미래 성장을 준비하는 도시 기반 ▲이동 체계를 재편하는 교통·주차 정책 ▲품격 있는 일상이 있는 도시 경쟁력 ▲지속가능성을 높이는 친환경 도시 등 6대 과제를 제시했다.
복지 분야에서는 어르신 교통·생활 지원과 의료·요양 통합돌봄 체계 구축을 통해 노후 안전망을 강화하고, 저출산 대응을 위해 주거·돌봄·교육·일·가정 양립 정책을 종합적으로 추진할 계획이다. 지역경제 활성화를 위해서는 전통시장과 골목상권을 중심으로 맞춤형 지원과 인프라 개선, 골목형상점가 확대 등을 추진한다.
미래 도시 전략으로는 토평한강 스마트 그린시티와 사노동 토-커머스 첨단도시 조성을 통해 자족형 도시 구조를 구축한다는 구상이다. 교통 분야에서는 GTX-B 갈매역 정차를 시민 교통권의 핵심 사안으로 보고 끝까지 관철하겠다는 입장을 분명히 했으며, 광역환승센터 조성과 공영주차장 확충도 병행한다.
또한 대표 축제와 문화 인프라 확충, 생활체육시설 확대, 행정복지센터 신청사 건립 등을 통해 도시의 일상 경쟁력을 높이고, 인창천 생태하천 복원과 이문안호수공원 시설 확충, 걷고 싶은 거리 조성 등을 통해 사람 중심의 친환경 도시를 만들어 나간다는 계획이다.
백 시장은 신년 화두로 ‘노적성해(露積成海)’를 언급하며 “작은 실천들이 쌓여 구리시의 변화를 만들어 왔다”며 “2026년에는 그 노력을 모아 도시의 미래라는 바다를 완성해 나가겠다”고 말했다.
구리=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
