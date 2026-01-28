지난해 대형 산불 대구 함지산에 6㎞ 임도 조성

지난해 대구 북구 함지산 산불 발생 당시 모습. 연합뉴스

도심형 산불의 위험성을 보여줬다.

주민 6500명(3514세대)이 대피하는 큰 피해가 발생했다.

대구시는 함지산 산불을 계기로 도심형 산불 초기 대응을 위한 인공지능(AI) 군집 드론 기술 개발에 나서기도 했다.