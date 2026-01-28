이 대통령 “설탕, 담배처럼 세금 매겨 공공의료에 쓰자”
이재명 대통령이 28일 국민 건강 증진과 공공의료 재원 마련을 위해 이른바 ‘설탕세’ 도입을 제안했다. 설탕에 담배처럼 부담금을 매기고, 이를 공공의료 강화에 재투자하자는 구상이다.
이 대통령은 이날 오전 엑스(X·옛 트위터)에 “담배처럼 설탕 부담금으로 설탕 사용을 억제하고, 그 부담금으로 지역·공공 의료 강화에 재투자하는 방안에 대해 여러분의 의견은 어떠신가요”라고 적으며 국민들의 생각을 물었다.
이와 함께 이 대통령은 ‘마약보다 강력한 달콤한 중독…국민 80% 설탕세 도입에 찬성’이라는 제목의 언론 보도를 공유했다.
기사에는 서울대 건강문화사업단은 국민 1030명을 대상으로 설문 조사한 결과가 담겼다. 80.1%는 설탕세 도입에 찬성했다. 탄산음료 과세에는 75.1%, 과자·빵·떡류에는 72.5%가 찬성 의사를 보였다.
기사에는 설탕이 첨가된 음료에 세금을 부과하는 영국, 프랑스 등 해외 사례도 소개됐다. 영국은 음료의 당분 함량에 따라 세금을 매기고 있으며, 프랑스 역시 설탕 함량에 비례해 과세하는 정책을 시행 중이다.
이 대통령의 제안이 알려지자 일각에서는 세수 부족을 메우기 위한 ‘꼼수 증세’가 아니냐는 비판도 제기됐다.
이에 대해 청와대 관계자는 “설탕 섭취로 인한 국민 건강권 문제 및 지역·공공의료 강화를 위한 재투자 재원으로의 활용 방안 등에 대해 각계의 의견을 수렴해 검토해나갈 계획”이라며 확대 해석을 경계했다.
아울러 청와대 측은 “국회에서 설탕세 토론회를 개최하는 등 설탕 부담금 도입을 통한 질병 예방 등 국민 건강권 강화 문제에 대해 논의 중인 것으로 알고 있다”고 덧붙였다.
