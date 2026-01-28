시사 전체기사

이 대통령 "설탕, 담배처럼 세금 매겨 공공의료에 쓰자"

입력:2026-01-28 10:59
수정:2026-01-28 11:08
이재명 대통령이 지난 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 28일 국민 건강 증진과 공공의료 재원 마련을 위해 이른바 ‘설탕세’ 도입을 제안했다. 설탕에 담배처럼 부담금을 매기고, 이를 공공의료 강화에 재투자하자는 구상이다.

이 대통령은 이날 오전 엑스(X·옛 트위터)에 “담배처럼 설탕 부담금으로 설탕 사용을 억제하고, 그 부담금으로 지역·공공 의료 강화에 재투자하는 방안에 대해 여러분의 의견은 어떠신가요”라고 적으며 국민들의 생각을 물었다.

이와 함께 이 대통령은 ‘마약보다 강력한 달콤한 중독…국민 80% 설탕세 도입에 찬성’이라는 제목의 언론 보도를 공유했다.

기사에는 서울대 건강문화사업단은 국민 1030명을 대상으로 설문 조사한 결과가 담겼다. 80.1%는 설탕세 도입에 찬성했다. 탄산음료 과세에는 75.1%, 과자·빵·떡류에는 72.5%가 찬성 의사를 보였다.

기사에는 설탕이 첨가된 음료에 세금을 부과하는 영국, 프랑스 등 해외 사례도 소개됐다. 영국은 음료의 당분 함량에 따라 세금을 매기고 있으며, 프랑스 역시 설탕 함량에 비례해 과세하는 정책을 시행 중이다.

이 대통령의 제안이 알려지자 일각에서는 세수 부족을 메우기 위한 ‘꼼수 증세’가 아니냐는 비판도 제기됐다.

이에 대해 청와대 관계자는 “설탕 섭취로 인한 국민 건강권 문제 및 지역·공공의료 강화를 위한 재투자 재원으로의 활용 방안 등에 대해 각계의 의견을 수렴해 검토해나갈 계획”이라며 확대 해석을 경계했다.

아울러 청와대 측은 “국회에서 설탕세 토론회를 개최하는 등 설탕 부담금 도입을 통한 질병 예방 등 국민 건강권 강화 문제에 대해 논의 중인 것으로 알고 있다”고 덧붙였다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

한명오 기자
한명오 기자
