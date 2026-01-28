‘녹조를 사료로’…전북도·국립생태원, 토하 친환경 양식기술 특허 출원

사료비 줄이고 녹조 저감까지

수산 ·환경 결합한 순환형 양식 모델

부영양화 수역 수질 개선 기술 확보

전북특별자치도·국립생태원가 특허를 출원한 민물새우 토하 친환경 양식기술. 전북도 제공

전북특별자치도가 국립생태원과 함께 민물새우 토하(새뱅이)를 활용한 친환경 양식기술 특허 3건을 공동 출원했다. 무해 녹조류를 직접 배양해 토하 사료로 활용하는 방식으로, 사료비 절감과 녹조 저감·수질 개선 효과를 동시에 확보한 순환형 양식 모델이다.



전북도는 무해 녹조류를 토하 먹이로 활용하는 내용을 골자로 한 양식기술 특허를 출원했다고 28일 밝혔다. 출원 기술은 새뱅이 먹이생물용 녹조류 증식·생산 방법, 녹조류를 먹이생물로 활용한 새뱅이 양식 방법, 새뱅이를 활용한 부영양화 수역 수질 개선 및 수생식물 복원 방법 등 3건이다.



이번 기술의 핵심은 시판 배합사료 대신 녹조를 사료로 대체하는 데 있다. 사료 비용을 크게 줄일 수 있을 뿐 아니라, 토하가 녹조를 섭취하는 생태적 특성을 활용해 녹조 저감과 수질 개선 효과를 동시에 기대할 수 있다.



이 방식은 외부 영양염 유입을 최소화해 부영양화 악순환을 차단하고, 수산 양식과 수질 관리 기능을 결합한 저비용·저탄소 순환형 친환경 양식기술로 주목된다.



기존에 전북도가 보유한 토하 양식 관련 특허가 품종 선별과 무환수 양식기술에 초점을 맞췄다면, 이번 기술은 사료 체계를 녹조로 대체했다는 점에서 기술적 진전을 이뤘다.



이번 공동 출원으로 전북도와 국립생태원이 확보한 토하 관련 특허는 출원·등록을 포함해 모두 7건으로 늘었다. 전북도는 전국 최초로 토하 양식기술을 확립한 데 이어, 기술 고도화를 통해 현장 적용성을 높인다는 방침이다.



도는 2023년부터 김제·부안 지역 44개 어가를 중심으로 ‘토하마을 조성사업’을 추진하고 있으며, 이번 특허 기술도 어업인 참여 실증 연구를 통해 검증할 계획이다. 향후 도내 어업인을 대상으로 한 기술 이전도 추진한다.



김미정 전북도 새만금해양수산국장은 “토하는 민물어종 소비 감소에 대응할 수 있는 대체 품종”이라며 “수산·농업·환경이 결합된 친환경 양식 모델로 육성해 어업 소득과 창업 기반을 동시에 넓혀가겠다”고 말했다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



