'B컷에 삶 있다' 오종찬의 사진이야기
사진기자 오종찬, ‘기존 보도사진 문법 넘어서기’ 강조
‘B컷’ 속 일상의 풍경 , 왜 더 솔직하게 다가올까?
신문 1면을 장식하는 단 한 장의 ‘A컷’을 위해 사진기자는 현장에서 수없이 셔터를 누른다. 선택받지 못한 ‘B컷’들은 지면 뒤로 사라지지만, 때로는 그 안에 더 진솔한 세상의 풍경과 이야기가 담겨 있다. 조선일보 사진부 오종찬 기자가 2018년부터 2024년까지 6년간 연재한 사진 칼럼을 엮은 포토 에세이집이 출간됐다.
저자는 2006년 입사 이후 DMZ 특별취재, 유라시아 자전거 평화원정단 등 굵직한 기획 현장을 두루 거쳐온 베테랑 사진기자다. 그는 딱딱한 보도사진의 문법을 넘어, 일상의 온기와 감정을 담아내는 새로운 시선을 뉴스 사진에 접목하고자 했다. 이러한 고민은 매주 토요일 연재된 사진 칼럼 ‘오종찬 기자의 Oh!컷’을 통해 구체화됐다.
책에는 한 장의 사진을 위해 해남 땅끝마을까지 왕복 8시간을 운전하고, 드론을 띄워 새의 시선(Bird’s Eye)으로 세상을 내려다본 치열한 취재의 순간들이 고스란히 담겼다. 단순한 기록을 넘어, 평범한 일상의 틈새를 새로운 앵글로 포착하려는 기자의 집요한 노력이 사진마다 배어 있다.
책은 총 5개의 챕터로 구성됐다. 한국의 사계절과 자연의 색을 담은 ‘아름다움’, 이웃들의 삶을 기록한 ‘사람 이야기’, 팬데믹 속 고립과 연대를 담은 ‘코로나 시대’, 드론 촬영으로 낯선 시각을 선사하는 ‘하늘에서 바라본 세상’, 그리고 결정적 순간의 미학을 다룬 ‘그 순간’까지, 총 256컷의 사진이 수록됐다.
무심코 지나쳤던 장면들이 기자의 뷰파인더를 통해 어떻게 새롭게 읽히는지를 이 책은 조용하지만 힘 있는 목소리로 보여준다. 선택되지 않은 컷들 속에 담긴 또 하나의 진실, 이 포토 에세이는 독자에게 ‘다시 보기’의 의미를 묻는다.
서영희 기자 finalcut02@kmib.co.kr
