부산·경남 “2028년 행정통합”… 정부 인센티브 선 긋고 분권 전제
주민투표 거쳐 특별법 제정… 2028년 통합
연 20조 인센티브 한계 지적… 분권이 전제
정부 방식에 유감… 상향식 통합 로드맵 제시
부산시와 경남도가 오는 2028년 행정통합을 목표로 한 단계적 추진 로드맵을 공식화했다. 정부가 제시한 재정 인센티브 중심의 통합 방식에는 유감을 표하며, 재정 분권과 자치권 보장을 전제로 한 ‘상향식 통합’이 필요하다는 입장을 분명히 했다.
부산시와 경남도는 28일 오전 부산신항 동원글로벌터미널 홍보관에서 공동 기자회견을 열고 부산·경남 행정통합 추진을 위한 절차와 제도적 원칙을 담은 입장문을 발표했다. 이번 발표는 행정통합이 어떤 방식으로 추진돼야 하는지에 대한 양 시·도의 기본 인식을 밝히고 향후 정부와의 협의 방향을 명확히 하기 위해 마련됐다.
두 시·도는 행정통합의 첫 단계로 연내 주민투표를 실시하고, 이듬해 통합 자치단체의 권한과 책임을 담은 특별법을 제정한다는 구상을 제시했다. 이어 2028년에는 통합 자치단체장 선거를 통해 행정통합을 완성한다는 계획이다. 주민투표는 통합 추진의 핵심이자 필수 절차로, 충분한 설명과 공론화가 전제된다면 연내 시행도 충분히 가능할 것이란 입장이다.
특히 정부가 부산·경남이 준비해 온 내용을 반영한 특별법을 수용할 경우 주민투표 절차를 거쳐 통합 자치단체 출범 시기를 앞당길 수 있다는 점도 분명히 했다. 행정통합은 일정에 쫓겨 무리하게 추진할 사안이 아니라 정부의 제도적 결단에 따라 안정적이고 탄력적으로 추진될 수 있다는 판단이다.
정부의 최근 행정통합 추진 방식에 대해서는 문제를 제기했다. 부산·경남은 정부가 제시한 ‘4년간 20조원’ 규모의 인센티브가 지방정부와의 충분한 협의 없이 제시된 일방적 방식이며, 통합 이후 통합 자치단체의 안정적 운영을 담보하기에는 한계가 있다고 지적했다. 단기적 재정 지원만으로는 통합 이후 발생할 행정·재정적 부담과 책임을 감당하기 어렵다는 판단이다.
이에 따라 두 시·도는 국세와 지방세 비율을 최소 6대4 수준으로 개선해 2024년 회계 기준 연 7조7000억원 이상의 재원을 항구적으로 확보하는 재정 분권이 필요하다고 밝혔다. 통합 자치단체가 자율적으로 재정을 운용할 수 있도록 완전한 자치권 보장이 전제돼야 한다는 점도 강조했다.
부산·경남은 또 광역자치단체 통합의 실질적 추진을 위해 8개 시도 통합 자치단체장의 긴급 연석회의를 제안했다. 특별법에 담아야 할 구체적인 내용을 사전에 협의한 뒤 이를 공동으로 정부와 국회에 제출함으로써 지방정부 주도의 제도 개선 구조를 만들자는 취지다.
부산·경남은 “행정통합은 행정 체계의 형식을 바꾸는 데 그쳐서는 안 된다”며 “지역이 주도하는 균형발전과 완전한 지방정부로 나아가는 출발점이 돼야 한다”고 강조했다.
부산·창원=윤일선 이임태 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사