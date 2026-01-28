‘두쫀쿠’ 내걸자 하루 헌혈 2.3배 늘어…“이 정도일 줄이야”
광주전남 혈액 보유량 3.5→5.3일
“두쫀쿠 효과가 이 정도일 줄은 몰랐습니다.”
‘두바이쫀득쿠키’를 답례품으로 내건 헌혈 이벤트 효과로 광주·전남 혈액 보유량이 단숨에 ‘적정’ 수준으로 치솟았다. 두쫀쿠를 받기 위해 헌혈 오픈런 현상까지 생기는 등 10·20대들의 관심을 끈게 주효했다는 평가다.
28일 대한적십자사 광주전남혈액원에 따르면 지난 23일 두쫀쿠 답례품 제공 이벤트 이후 광주·전남 혈액 보유량은 5.3일분 수준으로 올랐다. 이벤트 직전 혈액 보유량이 3.5일분에 불과했던 것과 비교하면 크게 치솟은 수치다.
대한적십자사는 혈액 보유량이 5일분 이상일 경우 ‘적정’ 수준으로 판단한다. 5일분 미만이면 ‘관심’, 3일분 미만 ‘주의’, 2일분 미만 ‘경계’, 1일분 미만 ‘심각’ 단계로, 혈액수급위기단계를 나누고 있다.
두쫀쿠 이벤트가 실시된 지난 23일 헌혈자가 크게 늘면서 혈액 보유량은 빠르게 회복됐다. 이날 광주·전남에선 하루 평균 1100여명이 헌혈에 참여하는 등 일일 평균 헌혈자보다 2.3배 많았던 것으로 나타났다.
특히 평소 헌혈의집에서 보기 힘들었던 10·20대들의 참여가 눈에 띄게 늘었다는 게 관계자들의 설명이다.
최근 헌혈에 참여한 한 여고생은 “친구들과 함께 좋은 일도 하고 두쫀쿠도 먹을 수 있을 것 같아서 참여했다”며 “평소 헌혈에 대해 별 생각이 없었는데, 관심을 가지는 계기가 됐다”고 말했다.
대한적십자사는 두쫀쿠 이벤트가 선풍적인 인기를 끌자 추가 이벤트도 기획중이다. 여러 카페가 연합해 참여하는 방안도 논의되고 있으나, 구체적인 일정은 아직 정해지지 않았다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사