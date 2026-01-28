인천경제청, 송도11공구 기반시설 구축 추진…첨단산업 확장
인천 송도국제도시 11공구가 매립 단계를 넘어 실질적인 도시 기능을 갖추기 위한 기반시설 구축 단계에 들어섰다.
인천경제자유구역청은 11공구의 도로와 상·하수도 등 핵심 기반시설 공사를 추진해 첨단산업 확장의 토대를 마련할 계획이라고 28일 밝혔다.
11-1공구(432만㎡)는 오는 12월, 11-2공구(153만㎡)는 2031년까지 완공을 목표로 기반시설 구축이 단계적 추진된다. 이번 기반시설 구축은 기업 입주와 도시 기능 구현을 가능하게 하는 선행 사업으로 평가된다.
도로망과 상·하수 체계 등이 갖춰지면 바이오를 비롯한 첨단산업 시설과 연구·지원 기능이 들어설 수 있는 여건이 조성된다. 인천경제청은 산업 활동에 필요한 물류 동선과 정주 환경을 함께 고려해 기반시설 구축을 추진할 방침이다.
송도는 글로벌 바이오 기업을 중심으로 성장해 왔으며, 최근에는 추가적인 산업 수요를 수용할 신규 공간 확보가 과제로 제기돼 왔다. 이에 11공구 기반시설 구축은 산업 수요를 대응하는 동시에 인천경제자유구역의 산업 확장을 뒷받침하는 역할을 할 것으로 기대된다.
앞서 인천경제청은 지난해 7월 11공구의 산업시설용지를 99만㎡에서 132만㎡로 늘리고 산업·연구시설 용지를 집적 배치하는 등 개발 규모를 크게 확충해 ‘바이오 메가클러스터’ 조성을 위한 기반을 마련했다.
홍준호 인천경제청장 직무대행(차장)은 “기반시설 구축은 향후 기업 유치와 도시 성장의 중요한 전제 조건”이라며 “11공구가 인천경제자유구역의 미래 확장 공간이자 핵심 산업 거점으로 자리잡을 수 있도록 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.
