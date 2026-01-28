‘44년 만’ 인천 연안 야간조업 규제 풀려…연간 136억 경제효과
인천시는 1982년부터 44년간 이어진 인천 연안해역의 야간조업 및 항행 제한 규제가 민·관·군 협업을 통해 대폭 완화된다고 28일 밝혔다.
인천 연안해역은 접경지역이 아닌 일반해역이지만, 안보와 안전상의 이유로 야간 조업이 전면 금지돼 왔다. 이에 따라 어업인들은 짧은 조업 시간과 입출항 제약으로 조업 효율성이 떨어지는 문제와 안전사고 위험이 커지는 문제 등을 겪어야 했다.
시는 2022년부터 해양수산부, 국방부, 해양경찰청 등 관계기관과 총 27차례에 걸쳐 협의를 진행했다. 이를 통해 상반기 성어기인 3월부터 6월까지 만도리어장(북위 37도 30분) 이남 해역에서 야간 조업과 항행을 전면 허용하기로 합의했다.
이번 합의에 따라 야간 조업의 안전 확보를 위해 시 어업지도선과 경기도 어업지도선(민간당직선)이 격주로 교차 배치될 예정이다.
강화도 주변 어장에 대해서는 현행 조업시간을 4시간 연장하는 방안이 함께 건의됐으나, 안보상 이유로 일출·일몰 전후 각 30분씩 총 1시간 연장하는 것으로 협의됐다.
이러한 내용은 해수부 ‘인천시 해역 일시적 조업 또는 항행 제한 공고’에 담겼다. 시는 앞으로도 지속적인 야간 조업 허용을 위해 관계기관과 협의를 이어갈 방침이다.
시는 이번 규제 완화로 총 2399㎢ 해역에서 조업시간 증가에 따른 어획량 증대를 기대하고 있다. 또 900여척의 어선이 참여해 연간 136억원 규모의 경제효과를 창출하는 등 어업인 소득 증대도 불러올 것으로 전망 중이다.
유정복 인천시장은 “민·관·군이 힘을 모아 44년간 이어진 과도한 조업 규제를 개선한 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 현장과 지속적으로 소통하면서 어업인들에게 실질적으로 도움이 되는 제도 개선을 적극 추진하겠다”고 말했다.
