충남 보령머드축제·금산인삼축제 등 명예축제 지정

입력:2026-01-28 10:27
천안흥타령춤축제. 천안시 제공

충남도는 논산딸기축제와 보령머드축제, 천안흥타령춤축제, 금산인삼축제가 명예문화관광축제로 지정됐다고 28일 밝혔다.

문화체육관광부는 지역 고유의 문화자원과 관광 매력을 갖춘 축제를 문화관광축제로 선정하고, 국비 지원과 국내외 홍보, 관광상품 개발 등 다양한 정책적 지원하고 있다.

논산딸기축제는 지역특산물인 논산 딸기를 중심으로 체험·전시·공연·관광을 연계한 콘텐츠 운영 측면에서 높은 평가를 받았다.

보령머드축제와 천안흥타령춤축제, 금산인삼축제는 오랜 기간 국내외 관광객의 사랑을 받아온 도 대표 축제로, 운영 성과와 관광 파급 효과를 인정받아 명예문화관광축제로 지정됐다.

도는 이번 정부 지정 성과를 바탕으로 축제 간 연계 관광상품 개발, 체류형 관광 확대, 국내외 홍보 강화 등을 추진할 계획이다.

도 관계자는 “충남 축제가 가진 콘텐츠 경쟁력과 운영 역량을 정부로부터 인정받은 결과”라며 “체류형 관광 활성화 전략을 펼쳐 충남을 대한민국 대표 관광지로 만들 것”이라고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

