[속보] ‘전자발찌 훼손’ 조두순 다시 격리…징역 8개월·치료감호
법원이 하교 시간대 여러 차례 무단 외출을 한 혐의로 기소된 아동 성범죄자 조두순에게 치료감호를 선고했다.
수원지법 안산지원 형사1부(부장판사 안효승)는 조두순의 전자장치 부착 등에 관한 법률 위반 등의 혐의에 대해 8개월의 징역형을 선고하고 치료 감호를 28일 명했다.
조두순은 지난해 3월부터 6월 초까지 경기 안산시 소재 거주지를 5회 무단이탈한 혐의로 기소됐다. 또 집 안에서 위치추적 전자장치를 망가뜨린 혐의도 받았다.
재판부는 “피고인이 건물 2~3층 사이에서 발견됐다 하더라도 전자장치 입법 목적에 비춰 법을 위반한 것”이라며 “전자장치 피부착자에게 (재택명령 등) 준수사항을 부과하는 것은 범죄로부터 국민을 보호하기 위한 것이고 위반은 가볍게 볼 수 없다”고 판시했다.
그러면서 “성행, 정신질환 등 사물을 변별할 능력이 미약해 치료감호 시설에서 치료를 받을 필요가 있고 적절한 치료를 안 받으면 재범의 위험이 있다”며 징역 8개월의 실형과 함께 치료감호를 명했다.
조두순은 2008년 12월 안산시 한 교회 앞에서 초등학생을 납치해 성폭행하고 중상을 입힌 혐의로 징역 12년형을 선고받고 복역, 2020년 12월 12일 출소했다. 또 2023년 12월 4일 야간 외출 금지 명령을 위반해 징역 3개월을 선고받고 복역하기도 했다．
