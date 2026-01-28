위기의 트럼프 “중간 선거에서 승리해야”…이민 단속은 “긴장 낮출 것”
트럼프, 프레티 총격 사건에 대해 “명예롭고 정직한 수사” 약속
크리스티 놈 국토부 장관 사임하느냐 질문에는 “아니다” 선 그어
도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 아이오와주를 찾아 집권 1년간의 경제 성과를 과시하며 11월 중간선거에서 승리해야 한다고 역설했다. 미네소타주 미니애폴리스에서 벌어진 총격 사망 사건에 대해서는 정직한 수사를 강조하는 한편, 이 지역에서 이민 단속의 긴장을 조금 낮추겠다고도 했다. 강경한 이민 단속에 대한 비난 여론이 높아진 가운데 경제로 이슈를 전환하기 위한 시도로 해석된다.
트럼프는 이날 아이오와주 디모인 교외에서 열린 연설에서 “중간선거에서 패배하면 우리가 논의 중인 수많은 것들을 잃게 될 것”이라며 “꼭 나가서 투표해야 한다. 중간선거는 매우 중요하다”고 말했다. 그러면서 “우리는 중간선거에서 이기기 위해 정말 열심히 일할 것”이라며 “중간선거에서 이기기 위한 캠페인을 시작하기 위해 여기에 왔다”고 말했다. 아이오와주는 트럼프가 2024년 대선 당시 민주당 카멀라 해리스 후보에게 13%포인트 차로 압승한 주다.
트럼프는 그동안 감세정책과 주식 시장 활황, 팁에 대한 면세 등을 거론하며 “내가 좋아하지 않는 사람들을 포함해 많은 사람을 부자로 만들었다”고 주장했다. 트럼프는 상호관세에 대한 대법원판결을 앞두고 있다는 점을 거론하면서 “소송에서 이기기를 바란다”며 “중국 쪽에 기운 사람들, 말 그대로 중국 편에 선 사람들이 그것(관세)을 막으려고 하지만, 우리는 어떻게든 해낼 것”이라고 말했다.
트럼프는 이민 단속 성과도 나열하며 “우리는 미국 역사상 가장 대규모의 외국인 범죄자 추방 작전을 실시했다”고 말했다. 그는 “(이민 단속으로) 수천 명의 잔혹하고 악랄하고 끔찍한 범죄자들을 제거했다”며 시위대가 “돈 받고 움직이는 선동가들” “정신적으로 이상한 사람들”이라고 주장했다.
트럼프는 민주당이 제기하고 있는 ‘생활비 부담(affordability)’ 문제와 관련해 “처음으로 그 얘기를 들은 게 불과 몇 달 전이었다”면서 “요즘은 그 얘기를 거의 듣지 못한다. 가격이 너무 많이 떨어지고 있기 때문”이라고 했다.
트럼프는 연설 전 미니애폴리스에서 연방 이민 단속 요원의 총격에 희생된 알렉스 프레티(37)에 대한 취재진 질의에는 “매우 슬픈 상황”이라며 “매우 명예롭고 정직한 수사가 이루어지길 바란다. 직접 확인하겠다”고 했다. 다만 프레티를 폭력 선동자로 비난한 크리스티 놈 국토안보부 장관이 사임하느냐는 질의에는 “아니다”라고 말했다. 그러면서 “그녀는 아주 잘 하고 있다고 생각한다”며 “국경은 완전히 안전하다”고 말했다.
트럼프는 폭스뉴스 인터뷰에서도 미니애폴리스 현장 이민 단속을 지휘한 국경순찰대 사령관 그레고리 보비노를 사실상 배제한 것에 대해선 “후퇴가 아니라 약간의 변화”라며 “보비노는 매우 유능하지만 상당히 튀 스타일의 인물이다. 어떤 경우에는 그게 장점일 수 있지만, 이번 사건에서는 그렇지 않았을 수 있다”고 말했다. 그러면서 “우리는 긴장을 조금 낮출 것”이라고 말했다. 다만 구체적인 방식은 언급하지 않았다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사