경주시, 3월부터 음식점 반려동물 동반 출입 허용
오는 3월부터 경북 경주의 일반음식점 등 일부 식품접객업소에 반려동물 출입이 허용된다.
경주시는 식품접객업소 반려동물 동반 출입 허용 제도를 다음 달 1일부터 시행한다고 28일 밝혔다. 반려동물 양육 시민 생활 편의와 비반려인의 이용 선택권을 함께 보장하기 위해서다.
제도는 일반음식점, 휴게음식점, 제과점 등 식품접객업소에 적용되며, 출입이 허용되는 반려동물은 개와 고양이로 제한된다.
시는 제도 시행에 맞춰 시설기준과 준수사항, 행정처분 기준을 새로 마련했다. 반려동물 출입이 가능한 업소는 외부 출입문에 ‘반려동물 동반 영업장’ 안내 표지판을 부착해야 한다.
조리장이나 식재료 보관창고 등 식품 취급 시설에는 칸막이나 울타리를 설치해 반려동물 접근을 막아야 한다.
업소 내에서는 반려동물이 자유롭게 돌아다니지 않도록 관리하고, 전용 의자·케이지·고정 장치 또는 별도의 전용공간을 마련해야 한다.
아울러 반려동물의 예방접종 여부를 확인하고, 미접종 시 출입이 제한된다는 사실을 고지해야 한다.
위생 강화를 위해 식탁 간격을 유지하고, 음식에 동물 털 등 이물이 섞이지 않도록 덮개를 사용하는 등의 위생 관리 기준도 마련했다.
시설기준 위반 및 준수사항을 지키지 않은 경우 시정명령이나 영업정지 등의 행정처분을 받게 된다.
시는 제도 시행 초기 혼선을 줄이기 위해 영업주 대상 교육과 홍보를 병행하고 규정 준수 여부에 대한 점검에 나설 계획이다.
주낙영 경주시장은 “이번 제도는 시민의 생활 변화에 행정이 먼저 대응하는 조치”라며 “철저한 위생·안전 기준을 통해 반려인과 비반려인 모두가 안심하고 이용할 수 있는 외식 환경을 만들겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
