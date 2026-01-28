[여긴 어디] 추운 겨울 바다 수놓은 초록 융단
매서운 한파가 몰아치는 겨울에 초록빛을 자랑하는 것이 있다. 김, 파래, 매생이와 함께 겨울철 해초 4총사 중 하나인 ‘바다의 약초’ 감태(甘苔)다. 갈파래목 갈파래과 갈파래속의 식용 녹조류로, 표준어로 가시파래(학명 Ulva prolifera)지만 전라도와 충청도 일부 지역에서 감태로 불린다.
감태는 오염되지 않은 청정 갯벌 바닥에 가을부터 서식하기 시작해 이듬해 3월까지 푸른 융단처럼 뒤덮는다. 훈훈한 남풍이 불면 노랗게 변하면서 녹아서 사라진다. 미네랄 덩어리로 알려진 감태는 성장조건이 까다로워 양식하기가 쉽지 않아 모두 자연산이다. 쌉쌀하면서도 달달한 맛과 향이 특징이다.
조선 후기 실학자인 정약전이 흑산도 유배지에서 저술한 수산 박물지인 ‘자산어보(玆山魚譜)’에 ‘모양은 매산태(매생이)를 닮았으나 다소 거친 느낌이다. 길이는 수자 정도이다. 맛이 달다. 갯벌에서 초겨울에 나기 시작한다’고 기록돼 있다.
싱그러운 녹색의 감태와 어우러진 아름다운 풍경을 만나는 곳이 전남 보성군 회천면 바다스토리리조트 앞 바다다. 갯벌에 많이 자라는 감태가 이곳 몽돌을 초록으로 물들인다. 아침 일찍 해가 떠오르면 푸른 감태는 주황빛을 머금으며 이색적인 풍경을 펼쳐놓는다.
글·사진=남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
