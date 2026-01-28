파주시, LH 상대 2559억 소송 1심 승소…시민 부담 막아
운정1·2지구 정산금 청구 분쟁
법원 “LH, 적격 증빙 부족해”
경기 파주시가 한국토지주택공사(LH)가 청구한 2559억원의 정산금을 법원에서 전면 기각시키며, 시민 세금 부담으로 이어질 수 있었던 위기를 막아냈다.
28일 파주시에 따르면 의정부지방법원 고양지원은 지난 23일 LH가 파주시를 상대로 제기한 운정1·2지구 택지개발사업 정산금 청구 소송에서 LH의 주장을 받아들이지 않고 파주시의 손을 들어주는 판결을 내렸다.
재판부는 LH가 요구한 정산 금액에 대해 명확하고 객관적인 증거가 부족하다고 판단했다.
특히 운정1·2지구 사업이 2015년에 이미 준공됐음에도, 이후 LH가 산정한 정산 금액이 해마다 달라지며 점점 줄어든 점을 문제로 봤다. 금액 변동 폭이 큰 만큼, 최종적으로 제시된 정산금의 신뢰성이 떨어진다는 것이다.
이번 소송은 LH가 지난해 7월 파주시에 약 2559억원을 정산금으로 지급하라며 소송을 제기하면서 시작됐다. 이 금액이 인정될 경우 파주시 재정은 물론 시민 부담으로 이어질 수 있어 큰 관심을 모았다.
파주시는 소송 과정에서 ‘시민 세금 보호’를 최우선 목표로 삼고, LH가 계산한 사업비 산정 방식이 과연 타당한지 하나하나 따져가며 대응했다. 법률 검토와 함께 객관적인 자료를 제출하며 적극적으로 맞선 결과, 1심에서 LH의 청구를 모두 막아내는 성과를 거뒀다.
아직 LH가 항소할 가능성은 남아 있지만, 이번 판결로 파주시가 소송에서 유리한 고지를 점했다는 평가가 나온다. 시는 앞으로 진행될 항소심에도 철저히 대비하겠다는 입장이다.
김경일 파주시장은 “건전한 파주시 재정 확보를 위해 시민의 혈세가 불필요하게 쓰이는 일이 없도록, LH가 항소하더라도 끝까지 철저하게 대응하겠다”고 밝혔다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
